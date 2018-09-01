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День знаний в 10-ой средней школе

Школьная суббота: ученики в Абхазии встретили "новый год"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Новый учебный год в Абхазии начался в субботу 1 сентября. В этом году первый звонок прозвенел для 2500 первоклассников в 156 школах республики.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Торжественная линейка в честь Дня знаний прошла в сухумской Горской средней школе №10 в субботу 1 сентября.

Уже у порога школы толпились главные герои торжества – первоклассники и их родители. Неизвестно, кто больше волновался. Всюду были слышны звуки фотоаппаратов, родственники пытались запечатлеть первые эмоции первоклашек, которых торжественно представили на "линейке". 

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"Мне очень понравилось в школе, и учительница хорошая. Я очень ждала, когда сяду за парту и начну учиться, а еще познакомлюсь с одноклассниками", —  рассказала первоклассница Ясения.

День знаний в 10-ой средней школе
© Sputnik / Томас Тхайцук
День знаний в 10-ой средней школе

Вслед за теми, кто впервые сел за парты, традиционно, под песню об ушедшем детстве вышли выпускники. Лучшие ученики и медалисты под звуки гимна вынесли государственный флаг Абхазии. В этом году десятую школу окончат четыре выпускных класса.

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День знаний в 10-ой средней школе
© Sputnik / Томас Тхайцук
День знаний в 10-ой средней школе

"Первое сентября — волнительный день как для первоклассников, так и для выпускников. Это наш последний учебный год, в планах поступление в университет. Надеюсь, что все пройдет отлично, мы все болеем друг за друга", — сказала ученица 11 класса Ника Шамба.

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После окончания торжественной части первоклашки провели первый урок и поближе познакомились с учебниками и учителем. По словам учительницы начальных классов Мадины Амичба, несмотря на то, что в школе она работает уже больше десяти лет, принимать первоклашек всегда волнительно. 

"В этом году у меня 25 учеников. С каждым выпуском мы стараемся по-особенному подойти к детям. Всегда встречаю детей с улыбкой, ведь первая учительница многое значит в жизни. Я до сих пор помню первого педагога, который встретил меня в школе.  И я хочу, чтобы и у моих детей на всю жизнь остались добрые воспоминания о первом учителе", — сказала она.

День знаний в 2-ой средней школе
© Sputnik / Томас Тхайцук
День знаний в 2-ой средней школе

А для учительницы второго класса Линды Мебония задача усложнилась вдвое. Несмотря на то, что ее ученики уже привыкли к урокам и домашним заданиям, ее они видят впервые. Учительница заменяет свою уже опытную коллегу, которой пришлось оставить руководство классом.

Но, по словам Линды, произвести первое впечатление во второй раз все же удалось. 

"Было немного волнительно. Я никак не могла себе представить, как пройдет первая встреча с учениками, долго готовилась, собиралась и не могла себя заставить доехать до школы. Ведь ребенок запоминает свою первую учительницу и привыкает к ней, но первая встреча с детьми прошла очень хорошо. Дети отнеслись ко мне очень тепло, надеюсь, что я им понравилась", — сказала учительница.

День знаний в 2-ой средней школе
© Sputnik / Томас Тхайцук
День знаний в 2-ой средней школе

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В первый день преподаватели не стали нагружать учеников новой порцией знаний и отправили домой насладиться последними часами свободы.

Теги:
школа, ученики, День знаний, Абхазия


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