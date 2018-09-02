Раскраски добра: как прошла благотворительная акция в Сухуме

Благотворительная акция "До свидания лето или арбузный фреш!" организованный детским благотворительным фондом "Ашана" состоялся в воскресенье 2 сентября.
В акции приняли участие известные в Абхазии люди, которые часто оказывают помощь подопечным фонда. Взрослые, вместе с детьми, подопечными фонда "Ашана" разукрашивали футболки, на каждой из них должен был быть рисунок, напоминающий арбуз.
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Многие известные в республике люди пришли вместе со своими детьми, которые помогали детям "Ашаны" наносить краску на футболки. Маленький Самвел Магарян пришел на акцию поддержать своего брата Давида – подопечного фонда "Ашана".
В завершении акции, участники мероприятия приобретали футболку себе и ребенку, которому помогали сделать рисунок.