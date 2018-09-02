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Раскраски добра: как прошла благотворительная акция в Сухуме

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© Sputnik / Илона Хварцкия

Собранные средства благотворительной акции "До свидания лето или арбузный фреш!" будут направлены на лечение детей, подопечных фонда "Ашана".

Благотворительная акция "До свидания лето или арбузный фреш!" организованный детским благотворительным фондом "Ашана" состоялся в воскресенье 2 сентября.

В акции приняли участие известные в Абхазии люди, которые часто оказывают помощь подопечным фонда. Взрослые, вместе с детьми, подопечными фонда "Ашана" разукрашивали футболки, на каждой из них должен был быть рисунок, напоминающий арбуз.

"Благотворительный фреш": акция в поддержку подопечных "Ашана" состоялась в Сухуме>>

Многие известные в республике люди пришли вместе со своими детьми, которые помогали детям "Ашаны" наносить краску на футболки. Маленький Самвел Магарян пришел на акцию поддержать своего брата Давида – подопечного фонда "Ашана".

В завершении акции, участники мероприятия приобретали футболку себе и ребенку, которому помогали сделать рисунок.

Теги:
акция, благотворительность, Культурно-благотворительный фонд "Ашана", мактина джинджолия, Сухум, Абхазия


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