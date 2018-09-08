Жительница Боливии поделилась секретом долголетия

Считающаяся старейшим из ныне живущих людей на земле, Хулиа Флорес Колке приближается к своему 118-летию. Она любит баловать себя выпечкой, распевать народные песни и играть вместе со своими цыплятами.
Юбилейная "60-я Дамасская международная универсальная ярмарка" в Сирийской Арабской Республике открылась 6 сентября.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Это была самая кровопролитная осада в истории человечества. Она длилась 872 дня.
В Средиземном море российский спецназ обезвредил "диверсантов" и освободил заложников.
Татьяна Сорокина — самая многодетная мать России. В этом году она отправила в школу 14 детей, самый младший из них пошел в первый класс.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.
После временного ограничения движения на части трассы для устранения повреждений мост вернулся к работе в штатном режиме.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию.
В Южную Осетию прибудет одна из самых почитаемых икон России — мироточащая икона Божьей Матери "Семистрельная".
В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.
Между Арменией и Россией не может быть какой-либо напряженности в отношениях, заявил президент республики Армен Саркисян.
Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.
Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.
Патриотку Латвии, твердо решившую вернуться из Великобритании, шокировал огромный счет за электричество на родине.
В Литве ввели в эксплуатацию первый авиационный полигон рядом с границей России. Учения здесь состоятся уже в октябре.
В Кишиневе мужчина решил принять душ "в чем мать родила" у главного здания Генеральной прокуратуры Республики Молдова.
Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.
Британские журналисты включили узбекский плов в список из десяти лучших уличных блюд мира.
До Нового года и Рождества еще несколько месяцев, но Таллинн уже начал искать самую красивую ель, которую установят на Ратушной площади.
В Южную Осетию прибудет одна из самых почитаемых икон России — мироточащая икона Божьей Матери "Семистрельная".
В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.
Между Арменией и Россией не может быть какой-либо напряженности в отношениях, заявил президент республики Армен Саркисян.