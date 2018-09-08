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Жительница Боливии поделилась секретом долголетия

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Associated Press

Считающаяся старейшим из ныне живущих людей на земле, Хулиа Флорес Колке приближается к своему 118-летию. Она любит баловать себя выпечкой, распевать народные песни и играть вместе со своими цыплятами.



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