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Как заканчиваются приключения в Абхазии: от дачи вождя до "горячей" точки

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© Sputnik Бадра Есиава

Группа туристов из России в рамках экскурсии "Золотое кольцо Абхазии" посетила основные достопримечательности Нового Афона и завершили поездку дегустацией местных "горячительных" напитков в поселке Бзыбь.

Экскурсия по Абхазии у туристов из России после Рицинского реликтового национального парка продолжилась по Новому Афону. Там гости республики побывали на водопаде, на бывшей даче Сталина и в мужском монастыре Святого Симона Кананита. 

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После гид турфирмы "Вояж" Денис Хварцкия предоставил экскурсантам возможность расслабиться на пляже, позагорать и искупаться в теплом море. Завершился день в дегустационном зале поселка Бзыбь, где гости Абхазии попробовали местные виды алкогольных напитков и вынесли им свой "вердикт".

Теги:
экскурсия, отдых в Абхазии, Абхазия


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