"У вас нет совести!": продолжение истории о "тайной" жизни туристов в Абхазии

О том, что удивило гостей республики, какие места, напитки им пришлись по вкусу и какие проблемы у них возникли, читайте в материале Бадри Есиава.
Бадри Есиава, Sputnik
После посещения гагрской колоннады и Рицинского национального реликтового парка, где туристы насладились незабываемыми пейзажами и натуральным абхазским медом, экскурсия по "Золотому кольцу Абхазии", в которой корреспондент Sputnik, чтобы не смущать туристов из России, был представлен в качестве гида-стажера, продолжилась в Новом Афоне.
Историческая кухня
Гид турфирмы "Вояж" Денис Хварцкия предоставил своей группе возможность в тишине "переварить" впечатления, полученные от путешествия, и объявил "тихий час". Но ехать молча мало кто хотел. Кто-то, видимо из тех, кого переполняли эмоции, и чья душа требовала продолжения веселья, попросил включить музыку. В автобусе заиграли хиты Кавказа.
"Не хочешь потанцевать?" — предложила своей дочери гостья из Калуги, но девочка лишь надула губки и демонстративно повернулась к окну. Сложный переходный возраст. Пройдет.
Пока шли на спуск, некоторые успели слегка вздремнуть, но за несколько метров до выезда на центральную трассу Денис возобновил "вещание" и туристы прервали сон. Впервые за поездку нашлись нарушители порядка. Шушуканья в автобусе гид пресек быстро, но деликатно.
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Гостей погрузили в историю республики, рассказали о том, что жители древней Абазгии приняли христианство на несколько сот лет раньше России. В Пицунду не заехали, но гид восполнил этот пробел подробной информацией. Не менее интересными были факты об "абхазском Египте" – заповеднике Мюссера, который так прозвали за холмы, напоминающие пирамиды.
Отечественная война народа Абхазии, город-герой Гудаута, легенда о Гуде и Уте – об этом и многом другом экскурсанты узнали из уст Дениса всего за 30-40 минут пути к Новому Афону.
"Обратите внимание налево. Это и есть Анакопийская крепость – резиденция первых абхазских царей династии Леонидов. Еще в VI веке на вершине этой горы византийцы построили крепость и назвали ее "Трахеей", что в переводе означает извилистая, изрезанная местность", — комментировал Денис.
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Экскурсия экскурсией, но обед по расписанию. В кафе нас уже ждали. Туристов долго упрашивать не пришлось. Ассортимент был широкий, но россияне в большинстве своем предпочли национальным абхазским блюдам более традиционные для них и знакомые.
Водопад и дача Сталина
Утомленных солнцем гостей Абхазии остудили прохладные брызги Новоафонского водопада, у которого на потеху туристов боролась с хозяином молодая медведица Маша. Несмотря на ее миловидность, экскурсанты обходили "артистку" стороной.
В поисках острых ощущений и хороших кадров многие поднялись на дамбу старинной монастырской электростанции, откуда с одной стороны открывался вид на храм Симона Кананита и сувенирный рынок, а с другой – на "изумрудную" реку Псырцха, окруженную богатой растительностью.
Наиболее любознательные прошли дальше к необычному павильону железнодорожной станции. Если не брать в счет техническое состояние станции, пейзажи там завораживающие.
По программе нас ожидала экскурсия по бывшей сталинской даче в Новом Афоне, но уже с другим гидом. Невзрачный снаружи государственный объект, построенный для вождя народа пленными немцами в 1946 году, расположен на склоне холма. Увидеть дачу с дороги сложно, она буквально сливается с окружающим ландшафтом.
Внутреннее убранство тоже не произвело особого впечатления. Все выглядит довольно скромно. По словам гида, вся мебель трофейная и была привезена из Германии после окончания Великой Отечественной войны. Сам Иосиф Сталин останавливался в ней всего раз пять.
В банкетном зале висит картина, на которую сначала никто не обратил особого внимания, но после слов экскурсовода отношение к ней изменилось.
Работа Ивана Шишкина с сибирскими пейзажами наводила ужас на подчиненных Сталина. Одно лишь направление указательного пальца вождя в ее сторону означало намек на ссылку, так сказать в места "пленэра".
Гид разрешил экскурсантам пройтись по всем комнатам.
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Целая очередь выстроилась у сушилки для волос, установленной на стене коридора. Туристы засовывали туда головы и с забавным выражением лица делали фото на память. Не менее уморительными им показались маленькие ванны в душевых и низко расположенные выключатели. Не удивительно, Сталин был невысокого роста, и весь интерьер был подогнан под него.
Гармонию внутреннего убранства нарушают кондиционеры и относительно современные телевизоры в нескольких комнатах, но они там нужны, так как это действующий государственный объект, где принимают высокие делегации.
"Сталин по этому телевизору войну смотрел!" — демонстрирует остроумие один из туристов.
Только ленивый не сфотографировался со стареньким черным дисковым телефоном в одном из кабинетов.
Итак. Все обошли, все осмотрели и потрогали, можно выходить. На улице было душновато, и все побежали искать спасения в тени, но Анжела и Альбина из Адыгеи решили еще и обойти здание снаружи. Дальше путь лежал к Новоафонскому монастырю. От сталинской дачи около трехсот метров. В монастыре свой дресс-код – женщинам необходимо быть с покрытой головой и закрытыми ногами. Здесь позаботились о тех, кто не в курсе. Косынки и юбки выдают у входа. Но "наряды" достались не всем.
Любопытные подруги из Адыгеи остались с непокрытой головой.
"Косынок больше не было. Тот мужчина у лестницы разрешил нам так зайти", — сказали они и признались, что впервые в жизни посетили православный храм.
Уже покидая монастырь, мы с Денисом услышали в свой адрес фразу, которая нас просто ошарашила.
"У вас нет совести! — заявила с улыбкой гостья из Москвы и потом произнесла вторую часть мысли, которая позволила всем вокруг спокойно выдохнуть. — Как мы вернемся домой после всего увиденного? Это такая красота, я влюблена в Абхазию!"
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Солнце, море и откровения
Пора расслабиться и немного понежиться на солнце. В тур входит час с небольшим пляжных удовольствий.
Наша "команда" в бикини и шортах устремилась в воду. От непривычки ходить по мелкой гальке путь некоторых туристов к морю слегка затянулся и был похож на попытку преодолеть минное поле. Были и те, кто даже не зашел в воду, они сразу легли на шезлонги и купались в солнечных лучах. Вернуться домой из отпуска без хорошего загара недопустимо. Тут каждая минута на счету.
Водитель дядя Родик отправился со всеми в море и демонстрировал свои незаурядные способности пловца. Мы с Денисом как-то не озаботились пляжными принадлежностями и были вынуждены скрываться в тени и с завистью смотреть на плещущихся в бирюзовом море людей.
Денису Хварцкия 26 лет. Восемь из них он работает экскурсоводом. Помимо заработка, к этой работе его подтолкнула любовь к общению и новым знакомствам.
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Начинал Денис с внутренних рейсов, но уже четыре года работает "с границы". Между "однодневками" и туристами, которые отдыхают в Абхазии, разница существенная. Проявляется это в первую очередь в дисциплинированности, поделился наблюдениями он.
"Внутренние туристы, они более расслабленные, раскрепощенные, и особо не парятся по поводу "тайминга". Они могут задержаться и даже потеряться, так как знают, что все равно доберутся до своего номера", — рассказал Денис.
Перед каждой рабочей поездкой он испытывает чувство ответственности перед всей страной. Ведь именно он будет первым из местных жителей, который встретит гостей на абхазской земле, и по нему может сложиться впечатление обо всех в республике. Поэтому чем лучше пройдет путешествие, тем в лучшем свете будут видеть Абхазию гости и рассказывать о ней своим знакомым.
Столь ответственная работа не лишена курьезных и веселых случаев. Денис вспомнил, как во время одной из экскурсий к нему в автобусе подошел парень и попросил одолжить микрофон. От волнения турист даже слегка заикался. Взяв с него слово, что тот ничего дурного не скажет, Денис передал ему микрофон.
"И он говорит такой: "Лена, я давно тебе это хотел сказать, но решился это сделать здесь. Я люблю тебя. Выходи за меня замуж". Девушка приняла предложение, и весь автобус просто взорвался аплодисментами", — вспомнил с улыбкой невольный свидетель зарождения новой семьи.
Без чувства юмора, позитива, уверенности в своих силах и умения находить общий язык с людьми в этой сфере невозможно, уверен Денис. Эти качества не раз спасали безнадежную, на первый взгляд, ситуацию.
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"Когда я еще работал на внутренних рейсах, во время поездки испортился автобус. Ремонт затягивался на несколько часов, и мне пришлось импровизировать. Я начал вспоминать какие-то веселые жизненные истории, которые происходили со мной и коллегами. Не давал заскучать группе. В такой непринужденной беседе не заметили, как стемнело. Развели костер, присели у него и продолжили общаться. Наконец автобус починили, и мы поехали, но ни одной жалобы от моих экскурсантов не поступило. Никогда нельзя паниковать", — раскрыл небольшие хитрости Денис.
Эта работа не для всех, уверен он. Человек, который принял решение проводить экскурсии, изначально должен быть предрасположен к этому. Он должен разбираться в истории, флоре и фауне, уметь правильно и доступно подать информацию, да и вообще просто любить людей и принимать их такими, какие они есть.
Выяснилось, что Денис в нашей группе был не единственным экскурсоводом. Гость из Каталонии Джоуми Костелл тоже работает гидом у себя на родине и для того, чтобы сопровождать туристов из России, изучает русский язык.
Когда Джоуми бронировал тур по Абхазии, ему мало что было известно о причерноморской республике. Единственное, что он о ней знал – это то, что Абхазия долгое время боролась за свою независимость, как и Каталония.
"У нас много общего. У нас тоже есть величественные горы, прекрасное море и пляжи. Мне очень понравился Новый Афон. Здесь красивая природа, чисто и аккуратно. Наверное, потому что здесь не так много туристов, как, например, в Барселоне. Мне кажется, что вы сумели добиться хороших результатов, и это надо поддерживать дальше", — поделился впечатлениями он.
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Джоуми пообещал, что непременно расскажет о республике своим друзьям и руководству туристической компании, в которой он работает. Предложит организовать поездку в Абхазию для группы туристов из Каталонии.
"Прежде чем везти куда-то туристов, нужно самому на все это посмотреть. В Абхазии я увидел, что многие ее жители живут за счет туризма, как и в моей Каталонии. Думаю, что в Европе должны больше знать о вашей стране", — сказал Костелл.
Особое впечатление на него произвел мужской монастырь Симона Кананита в Новом Афоне. Занятной показалась Джоуми экскурсия по сталинской даче.
Повышаем градус
Завершилось путешествие по Абхазии в дегустационном зале поселка Бзыбь. Группу экскурсантов встретили очаровательные София и Виктория, которые предложили попробовать целый ряд местной "крепкой" продукции.
"Здравствуйте, друзья! Мы начнем дегустацию с вин, и постепенно будем повышать градус. Перед вами, помимо бокалов, два кувшина – один с водой, другой пустой. После того как попробуете один напиток, ополоскивайте бокал водой и выливаете его в другой кувшин. Это нужно для того, чтобы вкусы не смешивались", — проинструктировала Виктория.
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Дегустаторы выстроились вдоль длинной барной стойки, и вино полилось рекой. Красное и бело, сухое, сладкое и полусладкое, десертное и мускатное. Всего не меньше дюжины видов.
Начали со "Звездопада" – так в переводе с абхазского языка называется одно из марочных вин. Женской половине группы оно пришлось по вкусу, а вот сухие вина им не очень понравились.
"Скажите, говорят, что через границу можно перевозить максимум пять литров на человека, а ребенок считается?" — задалась практическим вопросом знакомая из Москвы, но ответ ее слегка огорчил. По таможенным правилам, алкогольную продукцию могут перевозить только совершеннолетние.
Пора повышать градус. В ход пошли ликеры, коньяки и, конечно же, абхазская чача. Куда же без нее. Абхазский традиционный напиток в 65 градусов, да еще и с аджикой не многие рискнули попробовать. Каталонец Джоуми Костелл к числу "слабаков" себя не относит. В ожидании нечто "сногсшибательного", морщась, он все-таки выпил стопку горячительного напитка и одобрительно кивнул головой.
"Крепкая, но пьется приятно", — оценил каталонец.
Несколько секунд держала в руках стопку гостья из Москвы и не могла решиться поднести ее ко рту. Сделала глубокий вдох, закрыла глаза и выпила. Секунды через три пришла в себя и поставила "лайк" большим пальцем руки.
После такой "горячей" точки в однодневном туре автобус с туристами направился в обратный путь к государственной границе на реке Псоу. Семейной паре из Екатеринбурга в Абхазии понравилось, но одного дня мало, признались они и добавили, что, возможно, это не последний их приезд в республику.
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На подъезде к КПП экскурсовод Денис снова взял микрофон.
"Дорогие друзья, я покидаю вас на территории Абхазии. Дальше вас будут сопровождать мои коллеги и оставят там, где вас утром забрали. Всем мира, блага, добра и спасибо, что сегодня вы посетили Абхазию", — попрощался Денис со своей группой и под аплодисменты вышел из автобуса.
Чего ждать от границы, никто не знал, но все надеялись на быстрый переход, особенно я, так как мне предстояло еще возвращаться обратно. Абхазскую таможню, как и утром, проехали за пару минут. У российского пропускного пункта все вышли из автобуса и направились к паспортному контролю. Я и еще несколько моих спутников встали у кабинки, где работал один сотрудник таможни, а не двое, как в других. Немного не повезло.
В зале было невыносимо душно. Вероятно, система кондиционирования не работала или же не справлялась с нагрузкой. Альбину из Адыгеи заподозрили в чем-то неладном. Если утром никаких проблем с паспортом не возникло, то вечером они появились. На фотографии, удостоверяющей ее личность в документе, она блондинка, но с тех пор она перекрасилась в брюнетку. Это несоответствие вызвало подозрение у сотрудников таможни, и они решили перепроверить. Это тоже заняло некоторое время.
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Примерно через полчаса я прошел границу и развернулся в обратную сторону. Вспомнил совет Дениса о том, что у последней кабинки всегда меньше людей, и сразу направился к ней. Духота не спадала. Передо мной стояло человек десять – женщина с грудным ребенком, молодые девушки и в самом углу застекленного ряда мужчина лет сорока, который почему-то всех пропускал. Он выглядел сильно уставшим и был весь в поту. На вопрос, почему он не пытается пройти на контроль, мужчина ответил, что пытался пересечь границу по новому абхазскому паспорту, и уже больше получаса этот документ проверяют сотрудники. Сказали ждать результатов и никуда не уходить.
Вдруг очередь затормозила — один из компьютеров завис. Заработала техника спустя минут 15. Примерно через 30-40 минут я уже был на абхазской стороне.
Репортаж подготовлен при содействии абхазской туристической фирмы "Вояж".