Угостили сыром и довели до слез: театр Адыгеи показал "Кавказский меловой круг" в Сухуме

Премьера спектакля "Кавказский меловой круг" в исполнении Национального театра Адыгеи состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в субботу 15 сентября.

Национальный театр Республики Адыгея имени Ибрагима Цея в последний раз приезжал на гастроли в Абхазию в 1984 году.

Гастроли, спустя почти 35 лет, приурочены к юбилею победы в Отечественной войне народа Абхазии, который будет отмечаться 30 сентября 2018 года.

Круг замкнулся: Национальный театр Адыгеи вновь на абхазской сцене>>

Артисты из братской республики показали в Сухуме спектакль "Кавказский меловой круг»" по пьесе пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта.

Зрители и актеры поделились со Sputnik ожиданиями перед началом премьерного показа и впечатлениями после него.