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Угостили сыром и довели до слез: театр Адыгеи показал "Кавказский меловой круг" в Сухуме

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Темы:
Гастроли Национального Адыгского театра (5)
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© Sputnik Константин Грецов, Бадри Есиава

Премьера спектакля "Кавказский меловой круг" в исполнении Национального театра Адыгеи состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в субботу 15 сентября.

Национальный театр Республики Адыгея имени Ибрагима Цея в последний раз приезжал на гастроли в Абхазию в 1984 году. 

Гастроли, спустя почти 35 лет, приурочены к юбилею победы в Отечественной войне народа Абхазии, который будет отмечаться 30 сентября 2018 года. 

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Артисты из братской республики показали в Сухуме спектакль "Кавказский меловой круг»" по пьесе пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта. 

Зрители и актеры поделились со Sputnik ожиданиями перед началом премьерного показа и впечатлениями после него. 

Темы:
Гастроли Национального Адыгского театра (5)


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