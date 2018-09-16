Круг замкнулся: Национальный театр Адыгеи вновь на абхазской сцене

Премьера спектакля "Кавказский меловой круг" в исполнении Национального театра Адыгеи состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в субботу 15 сентября. Чего ждали зрители и актеры перед показом и оправдались ли их ожидания, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Вспомнить все

Почти 35 лет Национальный Адыгский театр имени Ибрагима Цея не приезжал в Абхазию, и вот настал этот исторический день. Воспоминания о тех гастролях, конечно же, уже не так свежи, но представителям старшего поколения есть, что рассказать.

Нелли Лакоба из Сухума затруднилась ответить, какие именно спектакли она тогда смотрела, но отчетливо помнит, что в театре был аншлаг, и артисты играли свои роли просто великолепно.

© Sputnik Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг"

Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг" Гули Кичба смотрела много лет назад в Москве, но не в исполнении Адыгского театра. Эту постановку она назвала уникальной и призналась, что испытывает большие ожидания от предстоящего вечера.

Худрук абхазского Драмтеатра и режиссер Валерий Кове рассказал, что тогда, 35 лет назад, в Сухуме он успел посмотреть несколько спектаклей театра из Адыгеи и хорошо запомнил чувство, которое испытал.

© Sputnik Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг"

"Я ощутил, что это новое веяние в театре. Это не часто встретишь в театрах. С одной стороны чувствовалась академическая подготовка, а с другой – было видно, что этот театр находится не только в рамках профессионализма, но и художественной заявки", — поделился Кове.

Заслуженного деятеля искусств России, режиссера Касейя Хачегогу, который в 1984 году привез в Сухум спектакли "Ящерица", "Две звезды", "Тартюфа" и постановки из национальной классической драматургии, Кове назвал дерзким новатором.

© Sputnik Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг"

Ответственность за подготовку гастролей в Абхазию в те годы была возложена на Заура Зехова, который сегодня обладает высокими регалиями в области искусства. Он Народный артист Адыгеи, заслуженный артист России, Абхазии, Кабардино-Балкарии и Кубани. И это еще не полный список достижений адыгского актера, который скромно сидел в холле и дожидался начала спектакля, пока не потревожили журналисты.

"Я хорошо помню наш первый приезд. Это был настоящий эмоциональный прорыв, потому что мы родственные народы, но друг с другом не виделись. Работать здесь и находиться было большим счастьем", — поделился Зехов.

© Sputnik Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг"

Актер добавил, что перед приездом в Абхазию он и его коллеги испытывали легкое волнение. Они не знали, в каком виде предстанет перед ними республика и успела ли она оправиться от войны. Увиденное их приятно удивило, признался Зехов.

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С мнением коллеги согласился актер Национального театра Адыгеи Мурат Кукан, который отметил, что с тех пор прошла целая жизнь, но артисты их театра снова на абхазской сцене.

"Мы вновь привезли в Абхазию наш спектакль и молодых актеров. Сейчас я чувствую волнение. Мы братские народы и, если мы не будем открывать друг другу наши культурные пространства, кто сделает это за нас? Главная задача – возобновить наши отношения", — уверен актер из Адыгеи.

До слез

Спектакль начался с необычной сцены. Один из главных персонажей спустился в зал и стал угощать зрителей настоящим адыгским сыром, расхваливая его качества. Этот сыр, когда то делали высоко в горах из козьего молока и, вообще, раньше все было как-то по-другому. Тех, кому не досталось лакомство, артист пригласил в Адыгею.

Драматический сценарий постановки держал в напряжении зал все два с половиной часа, а концовка заставили многих прослезиться. Нурета Мирова призналась, что всплакнула и не раз.

© Sputnik . Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг"

"Очень тронуло. Все жизненно, талантливо и интересно. Я заплакала в нескольких местах, особенно, когда между мамой и ребенком развивались эти драматические события. Я ведь тоже мать", — поделилась Мирова.

Ожидания Гули Кичба оправдались. Спектакль и игра актеров ей понравились. Особы приятно было слышать со сцены адыгскую речь вначале и в конце постановки, отметила она.

"В этом спектакле есть все то, что нам импонирует и не хватает. Это забытое хорошее, но всегда должны жить надеждой и объединяться", — считает Кичба.

Гости из Нижнего Новгорода Елена и Павел рассказали, что попали на спектакль случайно, но об этом они не пожалели. Приятное впечатление на них произвел сам Драматический театр Абхазии.

© Sputnik Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг"

По завершению постановки зрители долго не отпускали артистов, одаривая их аплодисментами. Со сцены зачитали письмо министра культуры Адыгеи Юрия Аутлева, который поздравил абхазский и адыгский театры со столь значимым событием и назвал их культурным достоянием этих народов, чьи творческие успехи ценят не только в этих двух республиках, но и за их пределами.

Лед тронулся — так охарактеризовал историческое возвращение на абхазскую сцену адыгского театра режиссер Касей Хачегогу, который пообещал зрителям показать спектакль на абхазском языке и выразил надежду на то, что абхазские артисты в скором будущем заговорят на адыгском.

© Sputnik Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг"

Народный артист Абхазии, руководитель Драматического театра Абхазии Нодар Чанба поблагодарил гостей за высокий профессионализм и подчеркнул, что сила обоих народов заключается в единении во имя сохранения своего этноса и культуры.