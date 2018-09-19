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Авиагарнизон "Бельбек" скорбит: жители и военнослужащие почтили память экипажа Ил-20

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Собравшиеся держали в руках плакат с надписью: "Авиагарнизон "Бельбек" скорбит с вами".

В авиагарнизоне "Бельбек" в Севастополе почтили память погибшего экипажа Ил-20.

"Никто не остался равнодушен. На церемонию пришли и жители гарнизона, и военнослужащие части", — сказал представитель части.

Крушение российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии>>

Авиабаза Хмеймим в Сирии потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20 вечером 17 сентября. Одновременно израильские истребители атаковали сирийские объекты в Латвии. Они подставили Ил-20 под удар средств ПВО Сирии, он был сбит ракетой комплекса С-200.

Теги:
соболезнования, крушения, Россия


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Авиагарнизон "Бельбек" скорбит: жители и военнослужащие почтили память экипажа Ил-20
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