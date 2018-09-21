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Новое время: как настраивают куранты Сухума после ремонта

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

Сухумские часы запустили в тестовом режиме вечером 20 сентября.

Механизм на Сухумской башне с часами стали собирать после того, как новый металлический каркас был установлен в здании. Часовщик Сергей Тарба специально приехал, чтобы запустить куранты.

"В прошлом году башня с часами накренилась, и провода, которые связывают механизм с курантами, просели и не могли вращать стрелки. Когда определились, что это все не отремонтировать в таких условиях, было решено заменить всю башню. Тогда я приехал, и мы с хранителем времени Леонидом разобрали вот весь механизм и спрятали в здании администрации города", – рассказал Сергей Тарба.

Первый запуск: завершается ремонт курантов в столице Абхазии>>

Сначала механизм тщательно очистили от пыли и обработали специальной смазкой. Вечером 20 сентября часы запустили в тестовом режиме.



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