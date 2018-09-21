22:46 21 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.25
  • EUR78.08
Поиск
Часовой механизм

Первый запуск: завершается ремонт курантов в столице Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
13110

Часовщики пока еще не восстановили колокол башенных часов в Сухуме, но уже в воскресенье жители столицы смогут услышать и бой курантов.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Механизм сухумских курантов впервые завели после реконструкции вечером в четверг 20 сентября.

Сейчас они работают в тестовом режиме. Часовщики Сергей Тарба и Леонид Нинемяги продолжают собирать механизм.

Часовщик Сергей Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Часовщик Сергей Тарба

"В прошлом году, когда было решено реставрировать башню, мы с Леонидом разобрали весь механизм и спрятали в здании администрации города. После того как башня окончательно была отреставрирована, я приехал, и мы начали собирать все детали", – рассказал Тарба.

Ремонт башенных часов на здании администрации города Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые каркас и шпиль установили для курантов в Сухуме

Сначала мастера очистили от пыли все втулки, шестеренки, обработали их специальной смазкой. Затем настроили часы и запустили вечером 20 сентября. Пока механизм работает исправно.  

"Ну, есть небольшая погрешность в одну-две минуты, но это нормально для башенных часов", – отметил Тарба.

Новое время: как настраивают куранты Сухума после ремонта>>

Механизм был изготовлен 50-е годы XX века. Часовщик Сергей Тарба предположил, что он был сделан в Ленинграде.

"Механизм этот работает так: вот основной барабан, — пояснил Тарба, — он заводится ручкой, передается передача на все остальные части механизма. Самое главное – анкерная вилка. Каждый щелчок – секунды. Вот здесь можно посмотреть и поставить время. Вот здесь есть метки, по которым можно правильно установить точное время. Эта шестеренка позволяет не лезть на колокол и вручную с помощью троса вращать стрелки на циферблате. Минуты передаются на шестеренку вверх через редуктор. Дальше редукторы заводят циферблат. И там уже соответственно стрелки начинают двигаться".

Часовой механизм
© Sputnik / Томас Тхайцук
Часовой механизм

Мастера пока еще не восстановили колокол. Но уже в воскресенье жители столицы смогут услышать и бой курантов.

Осталось только завести: путешествие по сухумской башне с часами>>

В августе 2017 года после сильного ветра сухумские часы остановились. Специалисты установили, что состояние башни стало критическим. В столичной администрации решили снести башню и установить новую на металлическом каркасе.

Часы на сухумской башне демонтировали в конце 2017 года, все это время механизм хранился в отдельном помещении. После реставрации башни часы вернулись на свое место.

Часовой механизм
© Sputnik / Томас Тхайцук
Часовой механизм

Сухумские городские часы были подарены столице Абхазии Моссоветом в 1950 году как городу, победившему во всесоюзном конкурсе по благоустройству. Их установили на здании администрации, построенном в 1914 году.

Теги:
часы, Администрация г. Сухум, Сухум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Андрей Назаров
    Миллиард в обмен на гарантии

    Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. Пока все гарантии в руках президента Додона

  • Подсчет денег, архивное фото
    Жди у моря зарплаты

    Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов

  • Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
    Карточный сбой

    В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Постер в Сеуле, изображающий Корейский полуостров в виде рукопожатия
Неделя в объективе: природные катаклизмы и встреча лидеров Корей
Марш, девушки и УАЗы: репетиция парада Победы в Сухуме
Марш, девушки и "УАЗы": репетиция парада Победы в Сухуме
Альтернатива дорогим лекарствам
Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

Соцсети

Sputnikabkhazia