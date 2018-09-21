Первый запуск: завершается ремонт курантов в столице Абхазии

Часовщики пока еще не восстановили колокол башенных часов в Сухуме, но уже в воскресенье жители столицы смогут услышать и бой курантов.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Механизм сухумских курантов впервые завели после реконструкции вечером в четверг 20 сентября.

Сейчас они работают в тестовом режиме. Часовщики Сергей Тарба и Леонид Нинемяги продолжают собирать механизм.

© Sputnik / Томас Тхайцук Часовщик Сергей Тарба

"В прошлом году, когда было решено реставрировать башню, мы с Леонидом разобрали весь механизм и спрятали в здании администрации города. После того как башня окончательно была отреставрирована, я приехал, и мы начали собирать все детали", – рассказал Тарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новые каркас и шпиль установили для курантов в Сухуме

Сначала мастера очистили от пыли все втулки, шестеренки, обработали их специальной смазкой. Затем настроили часы и запустили вечером 20 сентября. Пока механизм работает исправно.

"Ну, есть небольшая погрешность в одну-две минуты, но это нормально для башенных часов", – отметил Тарба.

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Механизм был изготовлен 50-е годы XX века. Часовщик Сергей Тарба предположил, что он был сделан в Ленинграде.

"Механизм этот работает так: вот основной барабан, — пояснил Тарба, — он заводится ручкой, передается передача на все остальные части механизма. Самое главное – анкерная вилка. Каждый щелчок – секунды. Вот здесь можно посмотреть и поставить время. Вот здесь есть метки, по которым можно правильно установить точное время. Эта шестеренка позволяет не лезть на колокол и вручную с помощью троса вращать стрелки на циферблате. Минуты передаются на шестеренку вверх через редуктор. Дальше редукторы заводят циферблат. И там уже соответственно стрелки начинают двигаться".

© Sputnik / Томас Тхайцук Часовой механизм

Мастера пока еще не восстановили колокол. Но уже в воскресенье жители столицы смогут услышать и бой курантов.

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В августе 2017 года после сильного ветра сухумские часы остановились. Специалисты установили, что состояние башни стало критическим. В столичной администрации решили снести башню и установить новую на металлическом каркасе.

Часы на сухумской башне демонтировали в конце 2017 года, все это время механизм хранился в отдельном помещении. После реставрации башни часы вернулись на свое место.

© Sputnik / Томас Тхайцук Часовой механизм

Сухумские городские часы были подарены столице Абхазии Моссоветом в 1950 году как городу, победившему во всесоюзном конкурсе по благоустройству. Их установили на здании администрации, построенном в 1914 году.