Последняя гастроль: как "Три высокие женщины" простились со сценой в Сухуме

Спектакль "Три высокие женщины" по пьесе Эдварда Олби повествует о женщине, которая размышляет о своей жизни со стыдом, удовольствием, раскаянием и удовлетворением.

На сцене перед нами предстают три персонажа: 26-летняя С, 52-летняяя В и 92-летняя А. Все они – одна и та же героиня, но в разном возрасте. В роли "А" предстала Евгения Симонова, в роли "В" – Вера Бабичева и в роли "С" – Зоя Кайдановская.

Невероятное трио: "Три высокие женщины" покорили Сухум>>

Спектакль "Три высокие женщины" Сергея Голомазова после более чем 10 лет жизни на сцене театра на Малой Бронной был исключен из репертуара. Последний спектакль "Три высокие женщины" покажут в РУСДРАМе в Сухуме 25 сентября.