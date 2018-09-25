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Последняя гастроль: как "Три высокие женщины" простились со сценой в Сухуме

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Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (38)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

В рамках проекта "Шедевры московской сцены" на сцене Русского драматического театра предстал спектакль Сергея Голомазова "Три высокие женщины".

Спектакль "Три высокие женщины" по пьесе Эдварда Олби повествует о женщине, которая размышляет о своей жизни со стыдом, удовольствием, раскаянием и удовлетворением.

На сцене перед нами предстают три персонажа: 26-летняя С, 52-летняяя В и 92-летняя А. Все они – одна и та же героиня, но в разном возрасте. В роли "А" предстала Евгения Симонова, в роли "В" – Вера Бабичева и в роли "С" – Зоя Кайдановская.

Невероятное трио: "Три высокие женщины" покорили Сухум>>

Спектакль "Три высокие женщины" Сергея Голомазова после более чем 10 лет жизни на сцене театра на Малой Бронной был исключен из репертуара. Последний спектакль "Три высокие женщины" покажут в  РУСДРАМе в Сухуме 25 сентября.

 

 

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (38)


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