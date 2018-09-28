18:08 28 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR76.23
Поиск
Видео

Рок войны: баллады о Победе спели в День освобождения Сухума

Получить короткую ссылку
Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (31)
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба

Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со Дня освобождения Сухума, прошли в столице в четверг 27 сентября.

Празднование Дня освобождения Сухума началось с флешмоба, организованного Госкомитетом по делам молодежи и спорта. Абхазы из Турции, Иордании, Сирии, Италии и Китая отправили видеопоздравление соотечественникам в Сухуме.

"Никто сегодня не умрет": как в Абхазии отмечали День освобождения Сухума>>

Вечер продолжился рок-концертом ансамбля "Амзара". Музыканты исполнили военные "баллады" и популярные абхазские хиты.

Музыкальный проект "Песни нашей Победы" представил третью часть военных песен. В исполнении певцов прозвучали хиты "Абхазы, вас мало", "Над грозным городом раскаты" и "Не погасла твоя свеча".

Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (31)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: Октоберфест и вулкан Анак-Кракатау
Рок войны: баллады о победе спели в День освобождения Сухума
Рок войны: баллады о Победе спели в День освобождения Сухума
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia