Рок войны: баллады о победе спели в День освобождения Сухума

Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со Дня освобождения Сухума, прошли в столице в четверг 27 сентября.

Празднование Дня освобождения Сухума началось с флешмоба, организованного Госкомитетом по делам молодежи и спорта. Абхазы из Турции, Иордании, Сирии, Италии и Китая отправили видеопоздравление соотечественникам в Сухуме.

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Вечер продолжился рок-концертом ансамбля "Амзара". Музыканты исполнили военные "баллады" и популярные абхазские хиты.

Музыкальный проект "Песни нашей Победы" представил третью часть военных песен. В исполнении певцов прозвучали хиты "Абхазы, вас мало", "Над грозным городом раскаты" и "Не погасла твоя свеча".