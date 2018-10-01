Битва за Абхазию: как на сцене танцами показали войну и мир в День Победы

Праздничный концерт к 25-летию Победы и Независимости Абхазии начался с театрализованного представления. На поле, которое на один вечер превратилось в сцену, в течение часа показали довоенную Абхазию, Отечественную войну и путь Победы.

Песня от примы и театрализованное шоу: Абхазия отметила День Победы>>

В мирную и счастливую жизнь неожиданно ворвались люди в черной военной форме, которые показали танец агрессора и разрушителя. Но ему, как и 25 лет назад, оказали сопротивление джигиты в белых черкесках, которые символизировали абхазов и добровольцев.

Сразу после театрализованного шоу последовал концерт, на котором выступили абхазские и зарубежные танцевальные группы. В День Победы и Независимости песней "Моя Абхазия" абхазский народ поздравила и оперная дива Хибла Герзмава. Завершился праздничный вечер феерическим салютом.