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Битва за Абхазию: как на сцене танцами показали войну и мир в День Победы

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Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (58)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Константин Грецов, Сария Кварацхелия

25-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии отметили праздничным концертом на стадионе "Динамо" в Сухуме.

Праздничный концерт к 25-летию Победы и Независимости Абхазии начался с театрализованного представления. На поле, которое на один вечер превратилось в сцену, в течение часа показали довоенную Абхазию, Отечественную войну и путь Победы.

Песня от примы и театрализованное шоу: Абхазия отметила День Победы>>

В мирную и счастливую жизнь неожиданно ворвались люди в черной военной форме, которые показали танец агрессора и разрушителя. Но ему, как и 25 лет назад, оказали сопротивление джигиты в белых черкесках, которые символизировали абхазов и добровольцев.

Сразу после театрализованного шоу последовал концерт, на котором выступили абхазские и зарубежные танцевальные группы. В День Победы и Независимости песней "Моя Абхазия" абхазский народ поздравила и оперная дива Хибла Герзмава. Завершился праздничный вечер феерическим салютом.

Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (58)


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Битва за Абхазию: как на сцене танцами показали войну и мир в День Победы
Битва за Абхазию: как на сцене танцами показали войну и мир в День Победы
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

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