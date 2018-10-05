Полвека у доски: невероятная учительница из Ткуарчала

Валентина Ивановна Давыдова 54 года работает в школе учителем математики. В Ткуарчал она приехала в 1964 году. И все это время она обучает детей точной науке.

Давыдова некоторое время даже преподавала президенту Абхазии Раулю Хаджимба.

"Конкретно не помню, какие у него отметки были, но точно отличником не был, учился хорошо. Был добросовестным. Он воспитывался в честной и порядочной семье. Если что-то где-то было не так, он откровенно говорил: "Я не готов", — А если выучил, то никаких вопросов не возникало. Уважаю его за честность, за порядочность в любом деле, что в государственных, что в общественных делах. Это в наше время о, как дорого стоит", – рассказала педагог.

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Валентина Ивановна очень требовательна к своим ученикам. Для нее важно, чтобы дети хорошо учили теорию.

"Математику за то учить нужно, что она ум в порядок приводит", – считает она.