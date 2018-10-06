Словесный баттл Нурмагомедова и Макгрегора

Совместного брифинга не получилось: ирландский боец опоздал.

Хабиб Нурмагомедов счел это неуважением.

"Пятнадцать минут я здесь. Этот парень не приехал. Это большое неуважение. И спасибо вам всем", — сказал Хабиб.

"Я не планировал, что опоздаю. Я пытался приехать вовремя. Как я уже сказал, я задержался всего на паруминут. Этот человек просто (мат), он должен был просто остаться здесь. То, что они ушел — это значит, что он не хочети быть неподалеку от меня, он цепенеет рядом со мной", — более эмоционально отреагировал Макгрегор.

"Когда какой-то алкоголик что-то болтает, это никого не беспокоит. Мы просто игнорируем его. Когда мы окажемся в клетке, тогда и посмотрим кто заговорит", — парировал Нурмагомедов.

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