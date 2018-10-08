"Золотой орел" в Псырцхе: как ретро-поезд из России встречали в Абхазии

Туристический ретро-поезд "Золотой орел" с 70 путешественниками из 13-ти стран мира прибыл в Новый Афон 8 октября.

Прибытие "Золотого орла" в Абхазию стало настоящим событием. Ведь туристический ретро-поезд в республике впервые за последние 25 лет.

Уникальность поезда в том, что он едет на паровой тяге. Паровозу больше полувека. Заправляет по старинке – углем. Сами же вагоны – современные и комфортные.

В Новом Афоне ретро-поезд и его пассажиров встретили абхазскими песнями, танцами и блюдами. Зарубежные туристы, большинство которых, впервые посетили республику, остались под глубоким впечатлением.

"Золотой орел" класса "Люкс" с паровозом середины прошлого века повез в двухнедельное путешествие по России и Абхазии представителей Германии, США, Великобритании, Швейцарии, Голландии, Швеции, Австралии, Южной Африки, Уругвая, Бразилии, Канады, Японии и России.

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Минимальная стоимость одного тура – восемь тысяч долларов США. За время поездки пассажиры преодолеют семь с половиной тысяч километров. Стартовал круизный поезд в Москве, затем через Поволжье и Северный Кавказ прибыл в Абхазию. Здесь туристы смогут познакомиться с достопримечательностями Нового Афона, а также попробовать абхазскую национальную кухню. После обзорной экскурсии, ретро-поезд вновь отправится в Москву.

Особенностью программы ретротура – смена паровозов во время наиболее длительных остановок. Как отмечают в "РЖД Тур", марка и модель каждого из паровых локомотивов согласовывалась с туристами, для которых это представляет одну из главных ценностей в туре.

Ретро-поезд состоит из 14 вагонов для пассажиров и двух вагонов-ресторанов. Во время поездки туристы располагаются в двухместных купе с отдельным санузлом. Поезд полностью автономен, электроэнергией сам себя обеспечивает. На борту "Золотого орла" месячный запас питьевой воды и провизии.