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Теракт в колледже в Керчи: кадры с места происшествия

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Kerch.FM

В столовой колледжа в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, в среду 17 октября.

Следователи уже приступили к допросу свидетелей и очевидцев взрыва в керченском колледже, изучают видео с камер наблюдения.

Также сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД.

По последним данным, в результате взрыва в столовой политехнического колледжа в Керчи погибло 18 человек, еще около пятидесяти пострадали. Сорок человек госпитализировали с ранениями средней тяжести.

По поручению президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева министр здравоохранения России Вероника Скворцова срочно вылетела в Керчь, чтобы на месте координировать медицинскую помощь пострадавшим в результате взрыва.

Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой.

Теги:
колледжи, взрывы, теракт, Россия


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