Владимир Путин сделал заявления в связи с трагедией в Керчи

Президент России Владимир Путин заявил, что общественность будет проинформирована о результатах расследования взрыва в Керчи, которое проведут правоохранительные органы и специальные службы.

Взрыв прогремел в Керченском политехническом колледже. Начиненное металлическими предметами взрывное устройство было установлено в столовой.

Следствие квалифицировало случившееся как убийство двух и более лиц.

Следователи уже приступили к допросу свидетелей и очевидцев взрыва в керченском колледже, изучают видео с камер наблюдения.

Также сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД.

По последним данным, в результате взрыва в столовой политехнического колледжа в Керчи погибло 18 человек, еще около пятидесяти пострадали. Сорок человек госпитализировали с ранениями средней тяжести.