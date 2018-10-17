Владимир Путин сделал заявления в связи с трагедией в Керчи

Взрыв прогремел в Керченском политехническом колледже. Начиненное металлическими предметами взрывное устройство было установлено в столовой.
Следствие квалифицировало случившееся как убийство двух и более лиц.
Следователи уже приступили к допросу свидетелей и очевидцев взрыва в керченском колледже, изучают видео с камер наблюдения.
Также сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД.
По последним данным, в результате взрыва в столовой политехнического колледжа в Керчи погибло 18 человек, еще около пятидесяти пострадали. Сорок человек госпитализировали с ранениями средней тяжести.