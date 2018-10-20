Сквозь слезы: как прошло открытие зала Славы в Гудауте

Более 1700 фотографий погибших абхазских солдат в Отечественной войне народа Абхазии представлены в открывшемся зале Боевой славы Гудаутского музея. Музей впервые открыт после прекратившихся ремонтных работ в 2012 году.

Собранные фотографии бойцов разделены по направлениям от Гумистинской операции до бойцов Западного и Восточного фронта. Отдельным стендом расположены фотографии жертв Латской трагедии.

Там, где живут герои: музей Отечественной войны открыли в Гудауте>>

Первыми гостями музея стали матери погибших солдат, которые тщательно обходили стенды и делились военными историями своих сыновей. О том, какие эмоции после 25 лет вызвали фотографии абхазских солдат, смотрите в видеоматериале Sputnik.