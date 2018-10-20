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Сквозь слезы: как прошло открытие зала Славы в Гудауте

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© Sputnik / Илона Хварцкия

Открытие Музея Отечественной войны народа Абхазии состоялось в Гудауте 20 октября.

Более 1700 фотографий погибших абхазских солдат в Отечественной войне народа Абхазии представлены в открывшемся зале Боевой славы Гудаутского музея. Музей впервые открыт после прекратившихся ремонтных работ в 2012 году.

Собранные фотографии бойцов разделены по направлениям от Гумистинской операции до бойцов Западного и Восточного фронта. Отдельным стендом расположены фотографии жертв Латской трагедии.

Там, где живут герои: музей Отечественной войны открыли в Гудауте>>

Первыми гостями музея стали матери погибших солдат, которые тщательно обходили стенды и делились военными историями своих сыновей. О том, какие эмоции после 25 лет вызвали фотографии абхазских солдат, смотрите в видеоматериале Sputnik.

Теги:
открытие, музеи, гугуца джикирба, Гудаута, Абхазия


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Сквозь слезы: как прошло открытие зала Славы в Гудауте
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