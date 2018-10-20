Там, где живут герои: музей Отечественной войны открыли в Гудауте

Открытие Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии состоялось в Гудауте 20 октября. Об истории здания и его героях читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

От ящиков к собственному "дому"

Открытие Гудаутского государственного музея Отечественной войны народа Абхазии началось с истории. Кто как не сама "хранительница" всех экспонатов в Гудауте, замдиректора Гугуца Джикирба могла рассказать гостям, о том, что пришлось пережить музею.

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История музея, так же интересна, как и сами его экспонаты. На его открытии настоял первый президент Абхазии Владислав Ардзинба в октябре 1994 года.

"В послевоенное время, несмотря на экономическую блокаду и множество других трудностей, он сказал, что музей должен быть открыт. Обратился к народу и предложил общими усилиями увековечить память наших воинов и сам встал во главе этой идеи", — рассказала Джикирба.

Первый президент сам следил за ходом строительных работ. Более того, многие экспонаты привозил и дарил музею лично.

"Я помню, когда он впервые вошел в музей, то очень долго стоял перед фотографиями каждого погибшего солдата и на выходе сказал "Да будет подвиг ваш благословлен"", — добавила она.

В первые годы музей назывался "Абазгия", а к десятилетию победы руководство официально присвоило ему имя героя Абхазии Сергея Дбар. Но архивы музея стали постепенно расширяться, а места больше не становилось.

В 2012 году дирекция обратились с просьбой к Александру Анкваб о расширении здания и его реконструкции. Просьба была выполнена, строители приступили к работе, но в какой-то момент все остановилось, и музей оказался в "подвешенном" состоянии.

© Sputnik / Илона Хварцкия Открытие музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте

Истории и памяти Абхазии пришлось ютиться в двух маленьких комнатах.

"Наши экспонаты, которые мы по крупице собирали со всей Абхазии лежали в ящиках. Другого выхода и не было, нам просто не хватало места", — объяснила Джикирба.

И вот, спустя шесть лет история Абхазии вновь вышла в свет. В новом здании появятся семь залов, посвященных разным этапам развития республики. В двух залах появятся экспонаты, которые познакомят гостей музея с историей махаджиров и "узников" сталинского режима в годы репрессии.

Отдельное помещение выделено памяти Владислава Ардзинба. В нем будут храниться личные вещи президента, переданные в дар музею.

Но самым главным залом станет Зал воинской славы, посвященный героям Отечественной войны народа Абхазии.

"Наш долг не только хранить память о тех, кто героически защитил нашу родину ценой своей жизни, но и передать ее поколениям, рассказывать о подвигах абхазских солдат как можно чаще", — заявила замдиректора.

© Sputnik / Илона Хварцкия Открытие музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте

О чем говорят фотографии

Во второй части торжественного открытия перед собравшимися выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

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"Я выражаю благодарность матерям, проявившим терпение, и всем, кто приложил усилия, чтобы Музей открылся. Это событие имеет большое значение в деле развития нашего государства. Экспозиции Музея, посвященные нашим бойцам и добровольцам, вставшим защиту Абхазии, станут не только памятью о них. Это и предупреждение о том, что такие события больше не должны повториться в будущем. Это пример для воспитания молодежи", — отметил глава государства.

Певцы абхазской эстрады спели песни военных времен, а родители героев нового музея с трибуны вспоминали своих детей и благодарили руководство – ведь пока есть память, их сыновья и дочери живы.

Торжественное открытие было поручено семьям героев Абхазии Султана Сосналиева и Сергея Дбар, а также директору музея Баталу Гунба.

© Sputnik / Илона Хварцкия Открытие музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте

"Это святое место, куда мы должны приходить и просить очистить наши души и просить, чтобы все те, кто "находится" здесь дали нам силу. Просить прощения за наши недостатки. Я сегодня вспоминала слепую мать одного из добровольцев, которая подходила к фотографии своего сына и набиралась сил жить дальше. Думаю, каждый абхаз будет приходить сюда и приклоняться перед героями, чтобы набираться сил и жить дальше", — сказала Любовь Сосналиева.

После торжественного открытия всех гостей пригласили в новый зал боевой славы. 1710 фотографий героев Отечественной войны народа Абхазии были собраны к открытию музея.

© Sputnik / Илона Хварцкия Открытие музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте

Фотографии воинов Гумистинского направления, Западного и Восточного фронта собирали вокруг себя матерей, которые пытались найти своего единственного героя, чью память они несут всю жизнь.

Пытаясь найти своего сына, Саида Алания обратилась к нам.

— А Вы не знаете, по какому принципу тут развешаны фотографии?

— Знаю, по алфавиту — отвечаю я и провожу мать к сыну.

Саида начинает свой рассказ. Ее сын Астамур Сангулия погиб во время боев на горе Ахбюк. Астамур всего несколько дней не дожил до своего 25 летия.

"Он ушел на войну в первый же день, как только услышал. Собрал своих друзей и ушел. Я даже не стала его отговаривать, было бесполезно, знала, какой он", — продолжила мать.

© Sputnik / Илона Хварцкия Открытие музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте

В планах у Астамура не было войны. Он строил свой дом в Эшере.

"Сейчас ему было бы 50 лет, и уже у него была бы семья. Потому что он планировал ее создать, готовил дом к приходу невестки. Уже даже выбрал комнату, в которой она будет жить. Но у судьбы были другие планы", — сказала Саида.

В музее "живут" два героя Зинаиды Папцава – ее сын и муж погибли в один день, на той же злополучной горе Ахбюк. Сыну, Мироду Папцава было всего 20 лет.

"После войны я писала книгу "Герои Пицунды". Тогда я пережила заново всю историю войны. И сейчас Гугуца, собирая все эти фотографии тоже пережила все те ужасные события", — рассказала Папцава.

И таких историй сотни. Кто-то никогда не видел отца, но пришел в музей уже со своими детьми, чтобы "познакомить" их с дедом, а отцы подолгу рассматривали образы своих сыновей, все чаще повторяя, что родители не должны переживать своих детей.

Кому-то их пережить действительно не удалось. Больше всего слез было пролито у стенда с Латской трагедии. Здесь развешаны фотографии не просто солдат, а целых семей, которые заживо сгорели в подбитом грузинскими снайперами самолете.

© Sputnik / Илона Хварцкия Открытие музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте

Пустым остался только стенд добровольцев, которые в первые же дни войны приехали защищать народ Абхазии. По словам, заместителя директора Музея, 294 фотографии обязательно расскажут гостям об истории героев из России, Чечни, Карачаево-Черкессии, Северной и Южной Осетии и других стран Кавказа и не только. Проблема только в координации и транспортировке.

Матери еще долго не расходились и вспоминали о военных историях, рисовали образы тех, кто принес победу Абхазии, а на выходе записывали свои мысли в книгу пожеланий. Теперь мы спокойны и знаем, где "живут" наши герои, говорили они.