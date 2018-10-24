Путин пошутил про герб США на встрече с помощником Трампа

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном напомнил, что на гербе США есть надпись "единство в многообразии", поэтому необходимо искать точки соприкосновения, несмотря на разные подходы.

Российский глава заметил, что орлан, изображенный на американском гербе, с одной стороны держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Путин поинтересовался, почему "орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы".

Делегации встретили эти слова президента смехом.

