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Путин пошутил про герб США на встрече с помощником Трампа

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© RUPTLY.

Президент России Владимир Путин встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Москве 23 октября.

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном напомнил, что на гербе США есть надпись "единство в многообразии", поэтому необходимо искать точки соприкосновения, несмотря на разные подходы.

Российский глава заметил, что орлан, изображенный на американском гербе, с одной стороны держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Путин поинтересовался, почему "орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы".

Делегации встретили эти слова президента смехом.

Теги:
гербы, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия


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