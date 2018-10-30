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Видео задержания ячейки исламистов в Татарстане

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ФСБ РФ

В Татарстане ФСБ разоблачила законспирированную террористическую ячейку, связанную с "Исламским государством".

Спецоперация по поимке боевиков прошла в координации с подразделениями МВД и Росгвардией.

Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и атрибутику "Исламского государства".*

Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории Российской Федерации и присоединиться к боевикам в Сирии.

Боевики, готовившие серию терактов, обезврежены в Татарстане>>

В этих целях осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Теги:
борьба с терроризмом, ФСБ РФ, Россия


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