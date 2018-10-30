Видео задержания ячейки исламистов в Татарстане

Спецоперация по поимке боевиков прошла в координации с подразделениями МВД и Росгвардией.
Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и атрибутику "Исламского государства".*
Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории Российской Федерации и присоединиться к боевикам в Сирии.
Боевики, готовившие серию терактов, обезврежены в Татарстане>>
В этих целях осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора.
*Террористическая организация, запрещенная в России.