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Жарили, угощали, веселили: как прошел фестиваль "Дружба народов" в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Дружба народов" состоялся на площади у Абхазского драмтеатра в Сухуме в пятницу 2 ноября.

Фестиваль "Дружба народов" организован представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с общественной организацией "Союз российских соотечественников в Абхазии", ОО "РАРА" и национальными диаспорами и общинами в рамках комплексного мероприятия "Россия-Абхазия. Диалог культур".

В рамках фестиваля провели Арт-маркет, где народные умельцы и кулинары могли не только продемонстрировать свои блюда и поделки, но и немного на этом заработать.

Праздник единения: фестиваль "Дружба народов" прошел в Сухуме>>

Гостей праздника веселили местные танцевальные коллективы и молодые вокалисты, которые исполнили музыкальные композиции на абхазском, русском, армянском, немецком языках.

Теги:
фестиваль, Представительство Россотрудничества в Абхазии, Абхазия


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