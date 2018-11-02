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Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Праздник единения: фестиваль "Дружба народов" прошел в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Под лозунгом "Абхазия – наш общий дом" в Сухуме состоялся "Фестиваль дружбы народов", приуроченный ко Дню народного единства России. О том, чем угощали гостей местные общины, какие изделия ручной работы представили школьники и удалось ли собрать средства на спасение пальм Абхазии от вредителя, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Вкусно и интересно

Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Праздничное гуляние проводилось на площади у Драмтеатра Абхазии. Ароматы гастрономических яств, приготовленных на месте, доносились еще задолго до подхода к нему. Первая на пути встретилась Анна из села Гумиста Сухумского района, которая переехала в Абхазию из Армении шесть лет назад. Она готовила еку. Это такая армянская закуска в виде тонкого лаваша, рецепт которого не менялся на протяжении многих веков.

Она объяснила, что этой лепешкой еще с древних времен кормили воинов перед походом, а рецепт приготовления незатейлив. Главное не забыть окунуть тесто в соленую воду и намазать маслом, после того как оно окажется на сковороде.

На этом армянские угощенья не закончились. Самая большая очередь выстроилась у стойки, где раздавали плов, долму и лепешки. Я тоже не смог отказать себе в удовольствии попробовать эти блюда и занял свое место в длинной очереди. Предвкушение удовольствия резко сменилось на огорчение, так как именно передо мной все закончилось. Обещали пополнить "запасы" чуть позже, но дожидаться времени не было. Пошли дальше.

Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Громко и весело к своему прилавку зазывала чета Федоровых из села Атара Армянская. Им было, что предложить посетителям фестиваля. Мед с собственной пасеки, грибы свежие и сушеные грибы шиитаки, различные травы и необычные "шарики", вокруг которых семейная пара попыталась сохранить интригу.

"А, вы попробуйте сами и скажите, что это", — решил взять на хитрость Александр, видимо, забыв, что перед ним журналисты, перед настойчивостью которых он вскоре сдался. Десертом оказался микс из овсянки и орехов, посыпанный шоколадом. Только после раскрытия "тайного" состава съедобных шариков, я решился на дегустацию и не пожалел. Вкус был необычным, но приятным.

Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Федоровы переехали в Абхазию из Московской области шесть лет назад и, признались они, принять такое решение им "помогли" абхазские инжиры, от вкуса которых они остались в восторге.

Рядом с пасечниками расположились "кофевары". Общеизвестно, что этот напиток один из самых любимых в Абхазии, а когда он готовится на песке, то спрос на него повышается в разы.

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Ученики сухумского лицея-интерната тоже приехали не с пустыми руками. Они представили на фестивале свои картины из краски и пластилина, куклы и вязаные шарфы, пледы, носочки. Всему этому их научила преподаватель Илона Гварамия, рассказали дети.

Злата и Соня из Сухума решили удивить гостей своим умением быстро рисовать. На каждую карточку с изображением дерева у них уходит в среднем по пять минут, но по просьбе журналистов, уложились примерно в три минуты.

Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Не так давно в Абхазии стали вырубать пальмы, которых погубили вредители – пальмовые долгоносики. Активисты пытаются спасти экзотические деревья, и площадка фестиваля стала еще одним лучиком надежды. Волонтеры установили урны для сбора средств на это важное дело.

"Урну поставили минут 40 назад. Пока не очень. Собрали 415 рублей", — бросив взгляд на содержимое урны, посчитала волонтер Шаризан Шакая. Корреспонденты Sputnik тоже внесли свои "пять копеек".

Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Строитель по образованию Игорь Шевченко мечтает открыть свой кукольный театр. На фестиваль "Дружба народов" он привез некоторых своих плюшевых "актеров".

Абхазский фестиваль Апсны
© Sputnik / Илья Питалев
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"Я давно приехал в Абхазию и хочу здесь открыть кукольный театр, потому что я три года работал режиссером в таком театре в Беларуси. Таких кукол у меня уже штук 30", — рассказал Шевченко, стоя рядом с "джигитом" ручной работы.

Объединиться во имя созидания 

Фестиваль "Дружба народов" организован Представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Общественной организацией "Союз российских соотечественников в Абхазии", ОО "РАРА" и национальными диаспорами и общинами в рамках комплексного мероприятия "Россия-Абхазия. Диалог культур".

От имени Россотрудничества участников и гостей фестиваля поблагодарил Вадим Чеха, который отметил, что это событие объединяет представителей всех народов Абхазии. Он добавил, что подобные площадки способствуют раскрытию талантов творческих людей и делать их известными.

Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Председатель "Союза российских соотечественников в Абхазии" Анна Калягина в своем выступлении призвала всех объединиться во имя созидания и процветания республики.

Автор и организатор Арт-маркета Ксения Ирисова-Багапш подчеркнула, что фестиваль "Дружба народов" в Сухуме впервые дал возможность провести осенний Арт-маркет, и впервые участие в нем было бесплатным.

Фестиваль сопровождался и культурной программой. Местные танцевальные коллективы представили на радость зрителей свои самые зажигательные танцы, а молодые вокалисты исполнили композиции на абхазском, русском, армянском, немецком языках.



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