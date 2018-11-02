Праздник единения: фестиваль "Дружба народов" прошел в Сухуме

Под лозунгом "Абхазия – наш общий дом" в Сухуме состоялся "Фестиваль дружбы народов", приуроченный ко Дню народного единства России. О том, чем угощали гостей местные общины, какие изделия ручной работы представили школьники и удалось ли собрать средства на спасение пальм Абхазии от вредителя, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Вкусно и интересно

© Sputnik / Томас Тхайцук Звуки кеменче и аромат долмы: в Абхазии отметили праздник "Амшен"

Праздничное гуляние проводилось на площади у Драмтеатра Абхазии. Ароматы гастрономических яств, приготовленных на месте, доносились еще задолго до подхода к нему. Первая на пути встретилась Анна из села Гумиста Сухумского района, которая переехала в Абхазию из Армении шесть лет назад. Она готовила еку. Это такая армянская закуска в виде тонкого лаваша, рецепт которого не менялся на протяжении многих веков.

Она объяснила, что этой лепешкой еще с древних времен кормили воинов перед походом, а рецепт приготовления незатейлив. Главное не забыть окунуть тесто в соленую воду и намазать маслом, после того как оно окажется на сковороде.

На этом армянские угощенья не закончились. Самая большая очередь выстроилась у стойки, где раздавали плов, долму и лепешки. Я тоже не смог отказать себе в удовольствии попробовать эти блюда и занял свое место в длинной очереди. Предвкушение удовольствия резко сменилось на огорчение, так как именно передо мной все закончилось. Обещали пополнить "запасы" чуть позже, но дожидаться времени не было. Пошли дальше.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Громко и весело к своему прилавку зазывала чета Федоровых из села Атара Армянская. Им было, что предложить посетителям фестиваля. Мед с собственной пасеки, грибы свежие и сушеные грибы шиитаки, различные травы и необычные "шарики", вокруг которых семейная пара попыталась сохранить интригу.

"А, вы попробуйте сами и скажите, что это", — решил взять на хитрость Александр, видимо, забыв, что перед ним журналисты, перед настойчивостью которых он вскоре сдался. Десертом оказался микс из овсянки и орехов, посыпанный шоколадом. Только после раскрытия "тайного" состава съедобных шариков, я решился на дегустацию и не пожалел. Вкус был необычным, но приятным.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Федоровы переехали в Абхазию из Московской области шесть лет назад и, признались они, принять такое решение им "помогли" абхазские инжиры, от вкуса которых они остались в восторге.

Рядом с пасечниками расположились "кофевары". Общеизвестно, что этот напиток один из самых любимых в Абхазии, а когда он готовится на песке, то спрос на него повышается в разы.

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Ученики сухумского лицея-интерната тоже приехали не с пустыми руками. Они представили на фестивале свои картины из краски и пластилина, куклы и вязаные шарфы, пледы, носочки. Всему этому их научила преподаватель Илона Гварамия, рассказали дети.

Злата и Соня из Сухума решили удивить гостей своим умением быстро рисовать. На каждую карточку с изображением дерева у них уходит в среднем по пять минут, но по просьбе журналистов, уложились примерно в три минуты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Не так давно в Абхазии стали вырубать пальмы, которых погубили вредители – пальмовые долгоносики. Активисты пытаются спасти экзотические деревья, и площадка фестиваля стала еще одним лучиком надежды. Волонтеры установили урны для сбора средств на это важное дело.

"Урну поставили минут 40 назад. Пока не очень. Собрали 415 рублей", — бросив взгляд на содержимое урны, посчитала волонтер Шаризан Шакая. Корреспонденты Sputnik тоже внесли свои "пять копеек".

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Строитель по образованию Игорь Шевченко мечтает открыть свой кукольный театр. На фестиваль "Дружба народов" он привез некоторых своих плюшевых "актеров".

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Объединиться во имя созидания

"Я давно приехал в Абхазию и хочу здесь открыть кукольный театр, потому что я три года работал режиссером в таком театре в Беларуси. Таких кукол у меня уже штук 30", — рассказал Шевченко, стоя рядом с "джигитом" ручной работы.

Фестиваль "Дружба народов" организован Представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Общественной организацией "Союз российских соотечественников в Абхазии", ОО "РАРА" и национальными диаспорами и общинами в рамках комплексного мероприятия "Россия-Абхазия. Диалог культур".

От имени Россотрудничества участников и гостей фестиваля поблагодарил Вадим Чеха, который отметил, что это событие объединяет представителей всех народов Абхазии. Он добавил, что подобные площадки способствуют раскрытию талантов творческих людей и делать их известными.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет

Председатель "Союза российских соотечественников в Абхазии" Анна Калягина в своем выступлении призвала всех объединиться во имя созидания и процветания республики.

Автор и организатор Арт-маркета Ксения Ирисова-Багапш подчеркнула, что фестиваль "Дружба народов" в Сухуме впервые дал возможность провести осенний Арт-маркет, и впервые участие в нем было бесплатным.

Фестиваль сопровождался и культурной программой. Местные танцевальные коллективы представили на радость зрителей свои самые зажигательные танцы, а молодые вокалисты исполнили композиции на абхазском, русском, армянском, немецком языках.