Праздник единения: фестиваль "Дружба народов" прошел в Сухуме

Бадри Есиава, Sputnik
Вкусно и интересно
Она объяснила, что этой лепешкой еще с древних времен кормили воинов перед походом, а рецепт приготовления незатейлив. Главное не забыть окунуть тесто в соленую воду и намазать маслом, после того как оно окажется на сковороде.
На этом армянские угощенья не закончились. Самая большая очередь выстроилась у стойки, где раздавали плов, долму и лепешки. Я тоже не смог отказать себе в удовольствии попробовать эти блюда и занял свое место в длинной очереди. Предвкушение удовольствия резко сменилось на огорчение, так как именно передо мной все закончилось. Обещали пополнить "запасы" чуть позже, но дожидаться времени не было. Пошли дальше.
Громко и весело к своему прилавку зазывала чета Федоровых из села Атара Армянская. Им было, что предложить посетителям фестиваля. Мед с собственной пасеки, грибы свежие и сушеные грибы шиитаки, различные травы и необычные "шарики", вокруг которых семейная пара попыталась сохранить интригу.
"А, вы попробуйте сами и скажите, что это", — решил взять на хитрость Александр, видимо, забыв, что перед ним журналисты, перед настойчивостью которых он вскоре сдался. Десертом оказался микс из овсянки и орехов, посыпанный шоколадом. Только после раскрытия "тайного" состава съедобных шариков, я решился на дегустацию и не пожалел. Вкус был необычным, но приятным.
Федоровы переехали в Абхазию из Московской области шесть лет назад и, признались они, принять такое решение им "помогли" абхазские инжиры, от вкуса которых они остались в восторге.
Рядом с пасечниками расположились "кофевары". Общеизвестно, что этот напиток один из самых любимых в Абхазии, а когда он готовится на песке, то спрос на него повышается в разы.
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Ученики сухумского лицея-интерната тоже приехали не с пустыми руками. Они представили на фестивале свои картины из краски и пластилина, куклы и вязаные шарфы, пледы, носочки. Всему этому их научила преподаватель Илона Гварамия, рассказали дети.
Злата и Соня из Сухума решили удивить гостей своим умением быстро рисовать. На каждую карточку с изображением дерева у них уходит в среднем по пять минут, но по просьбе журналистов, уложились примерно в три минуты.
Не так давно в Абхазии стали вырубать пальмы, которых погубили вредители – пальмовые долгоносики. Активисты пытаются спасти экзотические деревья, и площадка фестиваля стала еще одним лучиком надежды. Волонтеры установили урны для сбора средств на это важное дело.
"Урну поставили минут 40 назад. Пока не очень. Собрали 415 рублей", — бросив взгляд на содержимое урны, посчитала волонтер Шаризан Шакая. Корреспонденты Sputnik тоже внесли свои "пять копеек".
Строитель по образованию Игорь Шевченко мечтает открыть свой кукольный театр. На фестиваль "Дружба народов" он привез некоторых своих плюшевых "актеров".
Объединиться во имя созидания
Фестиваль "Дружба народов" организован Представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Общественной организацией "Союз российских соотечественников в Абхазии", ОО "РАРА" и национальными диаспорами и общинами в рамках комплексного мероприятия "Россия-Абхазия. Диалог культур".
От имени Россотрудничества участников и гостей фестиваля поблагодарил Вадим Чеха, который отметил, что это событие объединяет представителей всех народов Абхазии. Он добавил, что подобные площадки способствуют раскрытию талантов творческих людей и делать их известными.
Председатель "Союза российских соотечественников в Абхазии" Анна Калягина в своем выступлении призвала всех объединиться во имя созидания и процветания республики.
Автор и организатор Арт-маркета Ксения Ирисова-Багапш подчеркнула, что фестиваль "Дружба народов" в Сухуме впервые дал возможность провести осенний Арт-маркет, и впервые участие в нем было бесплатным.
Фестиваль сопровождался и культурной программой. Местные танцевальные коллективы представили на радость зрителей свои самые зажигательные танцы, а молодые вокалисты исполнили композиции на абхазском, русском, армянском, немецком языках.