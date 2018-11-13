Крепкая почва для истории: инвестор показал, как восстанавливают виллу Алоизи

Реставрация виллы Алоизи началась в 2011 году. Памятник архитектуры находился в удручающем состоянии.

Строителям пришлось заново строить фундамент и опорную стену, укреплять колонны, восстанавливать лестницу, реставрировать купола и лепнину.

"Дом был в ужасном состоянии. Буквально еще несколько месяцев, и он мог развалиться и упасть. Были проведены подготовительные работы по конструктиву. Все здание осталось в прежнем виде", – рассказал работник инвесторской компании ООО "Наида" Геннадий Маргания.

Вилла Алоизи – один из виднейших памятников архитектуры Сухума. Вилла была построена в 1896 году у самого подступа к горе Чернявского на пересечении улиц Гулиа и Шотландской для заместителя начальника Сухумского порта полковника Де Симона. Изначально здание было выдержано в неорусском стиле. Но после смерти Де Симона здание выкупил французский подданый католик Иоаким Алоизи. Он переделал виллу, придав ей эклектичный вид. Сохранен здесь и неорусский стиль, есть и модерн, и неоготика, и даже мавританский стиль.

Дом с коммунальной историей: прошлое и будущее виллы Алоизи