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Калифорния в огне: кадры пожара, унесшего жизни 42 человек

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Associated Press

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата.

Число погибших в результате природного пожара в Калифорнии увеличилось до 42 человек.

Власти объявили в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия.

В Калифорнии сообщили о 42 погибших в результате лесного пожара



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