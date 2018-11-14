"Лошадка" и "лопаточка": как работает логопед

Логопед Юлия Дубицкая ежедневно проводит занятия по исправлению дефекта речи с детьми дошкольного возраста. Для правильного построения звука специалист работает с моторикой рук и артикуляцией. В ход идут ассоциации, зрительное восприятие и упражнения на память.

По словам логопеда, следить за речевыми особенностями ребенка нужно с 6-8 месяцев.

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"Необходимо знать его основные этапы развития – когда появляется первый лепет, гуление. В год у ребенка должно быть уже в запасе 15-20 слов, но если их нет, то это не значит, что у малыша проблемы. Это все в идеале", — объяснила Дубицкая.