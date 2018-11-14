Не сюсюкать и не паниковать: инструкция от логопеда для родителей

Международный день логопеда отмечается в мире 14 ноября. О том, когда стоит обращаться к специалисту и как не запустить проблему, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Первые слова

"Лопаточка", "часики", "лошадка". Четырехлетний Семен уже давно знает значение этих слов, но на уроке у логопеда Юлии Дубицкой он постиг их новое значение — это упражнения, чтобы правильно и четко выговаривать звуки.

К логопеду мальчик ходит уже больше двух месяцев. По словам специалиста, следить за развитием речи ребенка нужно с рождения.

"Нужно следить за тем, когда появляется первый лепет. Хотя бы с шести месяцев мама должна рассказать о динамике развития речи ребенка – слышит ли он ее, реагирует ли на ее взгляд и интонацию", — объясняет Юлия.

© Sputnik Маленький Семен работает над развитием артикуляции

В идеале в год у малыша должен быть уже небольшой словарный запас – от 15 до 20 слов.

"Это будут первые "лепетные" и не совсем четкие слова. Но ребенок уже должен говорить "мама", "папа", "дай", к примеру. Но, если ребенок не заговорил в год, это не означает, что у него есть проблемы. Все происходит индивидуально", — добавила специалист.

А беспокоиться можно тогда, когда к двум годам ребенок вовсе отказывается разговаривать и не идет на контакт с окружающими.

"К примеру, если малыш не обращается с просьбой при помощи простых слов или хотя бы жестов. До трех лет ребенок уже должен строить простые фразы, "мама, дай" или "я хочу"", — сказала логопед.

Для того чтобы вовремя это заметить, нужно стоять на учете у невролога и детского педиатра.

Все по-взрослому

Юлия работает над развитием артикуляции маленького Семена. Просит его высунуть язык и заставить "ходить" ветряную мельницу. С трудом, но мальчику удалось добиться результата.

По словам логопеда, современные дети начинают говорить позже. Причина – яркая зрительная среда.

© Sputnik Занятия в детском развивающем центре

"А чем ярче зрительное восприятие, тем позже у ребенка развивается речевая коммуникация. Это не страшно. Наше общество развивается, мы идем вперед и приспосабливаемся. Просто родителям нужно быть внимательнее", — предупреждает специалист.

"Теория о том, что мальчики начинают говорить позже, а девочки раньше – всего лишь миф. В целом, как в бытовой среде, так и воспитании в детском саду и школе, никаких отличий в плане речевого развития нет. Все зависит от генетической предрасположенности и от среды, которая ребенка окружает", – сказала логопед.

Часто проблемы с речью у детей возникают из-за неправильного отношения родителей. Мамы и папы привыкли сюсюкаться с малышами, как бы имитируя "детский" язык. А с ответами на детские вопросы родители и вовсе не заморачиваются.

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"Это очень большая ошибка. Ребенку необходимо давать развернутые ответы на вопросы, а ему нужно отвечать. Каждый раз, когда он слушает ответы родителей, он начинает перенимать манеры разговора и речи, тем самым формирует свой разговорный стиль", — считает логопед.

Не стоит также спешить сделать из малыша гения раньше времени. Занятия должны доставлять ребенку удовольствие.

"Если все происходит в комплексе, понемногу и в игровой форме, то это допустимо. А если одновременно ребенок начинает изучать несколько языков и ходить на разные кружки, то это не приведет к результату", — объяснила специалист.

Сложности абхазского языка

В Абхазии логопед сталкивается с особенной "изюминкой". С детства дети слышат и пытаются выучить параллельно два языка. Большинство справляется с задачей, но есть и исключения.

"Начинают проявляться особенности грамматического и лексического строения речи. Как правило, у таких детей словарный запас ниже, так как они просто не успевают набирать его. То есть нужно выучить одновременно одно слово на двух языках", — объяснила Юлия.

Если ребенок до четырех лет вовсе отказывается разговаривать на одном из языков и общается лишь жестами, нужно неотложно обращаться к специалисту. По словам логопеда, в этом возрасте он должен уметь правильно строить фразы, определять название предметов, их цвет и форму, узнавать животных и так далее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Логопед: бабушкины "лошадки" помогают развитию речи у детей

Но сложный, хоть и родной абхазский дается далеко не всем. Определить это нужно до того, как ребенок пойдет в школу.

"Если специалист говорит, что ребенок не осилит обучение в абхазской школе или ему стоит пойти в нее на год позже, то стоит прислушаться. Так как в первом классе ребенок сталкивается с большими сложностями, особенно в абхазском языке", — отметила логопед.

Индивидуальный подход

Практика показывает, что чаще всего родители обращаются к логопеду, когда ребенок не перестает шепелявить и не выговаривает буквы "р" и "л". По словам логопеда, правильная техника практически всегда исправляет ситуацию, но конечный результат зависит от родителей.

"После того как звук поставлен, нужно вводить его в речь. Это очень сложный и длительный процесс. Очень часто, когда родители видят, что звук уже выговаривается и проскальзывает в определенных словах, перестают ходить на занятия. Этого делать нельзя", — объяснила врач.

Подход к каждому ребенку выбирается индивидуально. К примеру, чтобы заинтересовать и объяснить Семену особенности звуков, Юлия использует игрушки, ассоциации и картинки.

© Sputnik Детский развивающий центр

"Потому что дети воспринимают логопеда как учителя, а не врача. Если установлен контакт, то проблем возникнуть не должно. Мы используем разные техники, это артикуляционные упражнения, развитие мелкой моторики, работаем над слуховым восприятием и уделяем большое внимание развитию памяти", — отметила специалист.

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Среди "пациентов" Юлии не только дети, есть и взрослые, которые не готовы мириться с недостатками своей речи.

"К примеру, в моей практике был молодой человек, который обратился ко мне, так как не мог произнести определенные звуки. В какой-то момент он стал медийной личностью и дефект стал его смущать. После выполнения определенного комплекса упражнений, он достиг нужного результата", — рассказала логопед.

Есть специфические шипящие приметы абхазской речи, которые переносятся при произношении на другие языки, но, по словам Юлии, исправить даже самый "яркий" акцент еще никто не просил.