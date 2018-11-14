Дали свет: как прошла премьера "Гуарапского писаря", когда Абхазия была во тьме

Премьера обновленного "Гуарапского писаря" в Абхазском драмтеатре проходила во вторник под общее отключение света в республике. Но актерам и зрителям повезло, работал генератор, правда, мощи автономного источника хватало лишь на зал и сцену.

"Гуарапский писарь" – история о постоянном скитании бродячей труппы. Актеры попадают в селение Гуарап и решают остановиться там и сыграть для местного населения импровизированный спектакль, который напоминал бы жителям себя, близких или соседей. Так рождается параллельная сюжетная линия про гуарапского парня, уехавшего учиться в Санкт-Петербург, который показан ну очень холодным городом. Здесь все вопросы решаются распитием водки, после каждой рюмки актеры напевают "Ой, мороз, мороз!".

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Восемь мужчин разом исполняют более десятка ролей, полностью перевоплощаясь. Завершается "Гуарапский писарь" неудачей бродячей труппы, чей опыт местные практически освистали и закидали.