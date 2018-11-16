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"Пилоты" для театра: как РУСДРАМ готовится ставить античную классику

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

Зарисовки к трем античным спектаклям покажут в РУСДРАМе в рамках "Режиссерской лаборатории" в субботу 17 ноября.

В Русском драматическом театре уже пять дней готовят зарисовки трех античных спектаклей – "Лисистраты", "Электры" и "Царя Эдипа". Специально для этого из России были приглашены три режиссера – выпускника ГИТИСа.

Актеры за короткий срок должны вжиться в роль и в итоге показать зрителям свою работу. 

"РУСДРАМ выбрал античную драматургию. В этой лаборатории сложилось так, что все режиссеры – выпускники ГИТИСа, правда, разных школ. Я от первого до последнего дня, пока режиссеры работают на сцене, курирую их деятельность. Режиссер находится в экстремальных условиях, за очень сжатые сроки должны познакомиться с актерами, понять их, распределить роли поставить эскизы", – рассказал куратор "Режиссерской лаборатории" в РУСДРАМе Алексей Валиев-Корнилов.

Лабораторная работа: в РУСДРАМе "химичат" с античностью>>

По итогам "Режиссерской лаборатории" выберут понравившийся спектакль, который от "Союза театральных деятелей России" получит финансовую поддержку на реализацию в РУСДРАМе.

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Теги:
РУСДРАМ


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