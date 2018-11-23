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Вместе с мужчинами: организаторы рассказали, как пройдут "16 дней против насилия"

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Пресс-конференция, посвященная акции "16 дней против гендерного насилия", в которой принимает участие и Абхазия, прошла в пресс-центре Sputnik 23 ноября.

В течение 16 дней Ассоциация женщин Абхазии будет проводить тематические тренинги, круглые столы, кинопросмотры. В этом году впервые к кампании присоединились и мужчины, которые сфотографируются с табличкой, где выразят свое негативное отношение к насилию.

Тема домашнего насилия, как отметили на пресс-конференции, зачастую замалчивается. Но в Абхазии работают кризисные центры и телефоны доверия, по которым женщины могут обратиться и получить психологическую и консультативную помощь.

Чаще всего, как рассказала психолог, оператор горячей линии Юлия Дубицкая, женщины звонят, чтобы получить консультативную и психологическую помощь.

Важно не молчать: "16 дней против гендерного насилия" стартует в Абхазии>>

"Бывает, когда они звонят в сам момент оказания давления. То есть, когда им человек угрожал расправой. Но в основном нам звонят определившиеся женщины, которым нужна юридическая помощь", – рассказала  Дубицкая.

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