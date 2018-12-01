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Генеральная репетиция: как музыканты готовятся к фестивалю "Сoncerto grosso"

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В концерте примут участие победители и лауреаты республиканских конкурсов, а также государственный Камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзян.

В Абхазской государственной филармонии идут репетиции в преддверии фестиваля классической музыки "Сoncerto grosso", который состоится в воскресенье 2 декабря в 17:00.

На сцене Госфилармонии государственный Камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзян репетировал сочинения, которые уже завтра услышат зрители фестиваля. 

В рамках фестиваля провучат знаменитые классические произведения Баха, Бетховена, Моцарта, Шестаковича.

Последние настройки: музыканты готовятся к фестивалю "Сoncerto grosso">>

Проект "Сoncerto grosso" учрежден Сухумским музыкальным училищем при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

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Последние настройки: музыканты готовятся к фестивалю "Сoncerto grosso"


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