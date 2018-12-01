Генеральная репетиция: как музыканты готовятся к фестивалю "Сoncerto grosso"

В Абхазской государственной филармонии идут репетиции в преддверии фестиваля классической музыки "Сoncerto grosso", который состоится в воскресенье 2 декабря в 17:00.
На сцене Госфилармонии государственный Камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзян репетировал сочинения, которые уже завтра услышат зрители фестиваля.
В рамках фестиваля провучат знаменитые классические произведения Баха, Бетховена, Моцарта, Шестаковича.
Последние настройки: музыканты готовятся к фестивалю "Сoncerto grosso">>
Проект "Сoncerto grosso" учрежден Сухумским музыкальным училищем при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.