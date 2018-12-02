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Своя позиция: Путин рассказал про разговор с Трампом во время саммита G20

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© РИА Новости .

Российский президент Владимир Путин выразил сожаление, что не удалось полноценно пообщаться с американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита G20.

Президент России Владимир Путин рассказал, что он в двух словах ответил на вопросы американского коллеги по поводу инцидента в Черном море.

Путин рассказал об общении с Трампом на полях саммита G20



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