Огонь, воздух и трубы: как создается стеклянная елочная игрушка

Процесс создания стеклянных елочных шаров начинается с мастерской стеклодува Дмитрия Даниулова. Вначале мастер с помощью пропановой горелки при температуре до 1000 градусов расплавляет заготовленные стеклянные трубки, а затем осторожно выдувает из них необходимую форму. Перед тем как отправиться в руки к художникам, елочный шар должен остыть и приобрести конечную форму. Весь процесс занимает не больше 20 минут.

После того как шар остыл, он попадает в руки к декораторам. Художник Марина Гумба с помощью клея рисует на прозрачном шаре узоры, а затем посыпает их блестками и оставляет для сушки на два часа.

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Последний штрих – на готовый шар надевается колпачок и повязывается лента. Готово. новогоднюю игрушку можно смело вешать на елку.