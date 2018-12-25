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Огонь, воздух и трубы: как создается стеклянная елочная игрушка

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба

Работники студии "Артель" показали, как в Абхазии создаются елочные игрушки из стекла

Процесс создания стеклянных елочных шаров начинается с мастерской стеклодува Дмитрия Даниулова. Вначале мастер с помощью пропановой горелки при температуре до 1000 градусов расплавляет заготовленные стеклянные трубки, а затем осторожно выдувает из них необходимую форму. Перед тем как отправиться  в руки к художникам, елочный шар должен остыть и приобрести конечную форму. Весь процесс занимает не больше 20 минут.

После того как шар остыл, он попадает в руки к декораторам. Художник Марина Гумба с помощью клея рисует на прозрачном шаре узоры, а затем посыпает их блестками и оставляет для сушки на два часа.

Из огня и стекла: абхазский промысел новогодних игрушек>>

Последний штрих – на готовый шар надевается колпачок и повязывается лента. Готово. новогоднюю игрушку можно смело вешать на елку.

Теги:
"Новый год"


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