Сухих вам рукавов: как работают сухумские пожарные

Пожарных упрекают то в нерасторопности, то в неготовности к выездам. Корреспондент Sputnik Абхазия отправился в пожарную часть Сухума и выяснил, как все обстоит на самом деле, читайте подробности в репортаже.

Бадри Есиава, Sputnik

Без предупреждения

Пятница. На часах 10:00. На пульт пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухрайона поступил экстренный звонок. На самом деле сигнал "ложный", или, правильнее сказать, тренировочный. Но об этом знают только три человека – замглавы МЧС Сатбей Гиндия и корреспонденты Sputnik. Поэтому для пожарных вызов будет полной неожиданностью. Диспетчер Ольга Субуцкая поднимает трубку.

"Служба спасения по городу Сухум, слушаю. Внутри квартиры есть люди? Скажите номер квартиры, пожалуйста. Принято, ожидайте", - уже во время разговора диспетчер заполняет путевку и жмет тревожную кнопку.

Царивших до этого в пожарном депо спокойствия и тишины как ни бывало. Пожарные срываются с мест в комнате отдыха, хватают экипировку, натягивая ее на ходу, и буквально впрыгивают в сапоги. Неожиданным препятствием на их пути оказался фотокорреспондент Sputnik Томас Тхайцук. В идеале никого из посторонних в такой момент находиться не должно. Все действия четко рассчитаны. На выезд отводится 45 секунд.

© Sputnik Томас Тхайцук Квициния о бюджете МЧС Абхазии на 2019 год: ничего трагичного не вижу

Томас стал нечаянным нарушителем и «лимит» увеличился на четыре секунды. Машина завелась, пожарный буквально вырвал из рук диспетчера Ольги путевой лист, и команда выехала на вызов. На все про все ушло 49 секунд. В черте города пожарным отводится 10 минут, чтобы доехать до очага возгорания, если ЧП в районе, - 20 минут. На этот раз далеко им уехать не довелось, и для пожарных было удивлением, что вызов был организован нарочно.

Столицу и Сухумский район охраняют от огня 108 человек. Расположены они на Турбазеи в районе "Колоса", еще один пост, где работают четыре спасателя, находится в высокогорном селе Псху. В сутки по Сухуму заступают на службу 30 пожарных.

День начинается всегда одинаково. В 9:00 "утренний развод" – построение, сдача и прием дежурства, "разбор полетов".

Начальник пожарной части Рустам Ханагуа поприветствовал коллег и похвалил их за то, как они отработали вызов на улице Адлейба в Сухуме, где ночью загорелся гараж. Поинтересовался о состоянии техники. Замечаний нет. Дальше он показывает свои владения журналистам.

Работа пожарной службы © Sputnik / Томас Тхайцук

Работа пожарной службы © Sputnik / Томас Тхайцук

Работа пожарной службы © Sputnik / Томас Тхайцук

Работа пожарной службы © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Работа пожарной службы

Без десятилетней "Газели", которая носит на себе оборудование для вскрытия дверей, резки металла и деревьев, дыхательные аппараты, не обходится ни один выезд, объясняет Ханагуа и добавил, что все работает автономно без подключения к электросети.

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Всего в этой части на Турбазе пять основных аварийно-спасательных автомобилей и еще один резервный. Для тушения пожаров три машины, есть резервный водовоз и тридцатиметровая автолестница, которая позволяет подняться до девятого этажа.

Насосы пожарной автоцистерны вместимостью 3,2 тонны могут подавать до 40 литров в секунду.

"Если техника работает на полную мощность, воды хватает всего на три минуты. Поэтому, например, когда горит дом, диспетчер высылает три машины. Как я уже говорил одна вместимостью 3,2 тонны, КамАЗ с 7,5 тоннами и аварийно-спасательный автомобиль. Если их не хватило, есть еще один водовоз с семью тоннами. Допустим и этого не достаточно, тогда вызываем на подмогу машины из второй спасательной части", - рассказал Ханагуа.

Причины пожара

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На вопрос, чем эффективнее тушить пожар – водой или пеной, спасатель ответил, что пена используется только при возгорании автомобилей или объектов с горюче-смазочными материалами, таких как автозаправки. Использовать пену во время возгорания домов и квартир нежелательно.

Ханагуа сетует, что в Сухуме остро не хватает гидрантов, а многие из тех, что были, почему-то убрали при ремонте дорог и канализаций. Осталось только на улицах Гулиа и Воронова. Бывают ситуации, когда приходится набирать воду из речек и водоемов. На это в среднем уходит четыре минуты.

По статистике, большинство пожаров в Абхазии происходит зимой – короткое замыкание, возгорание дымоходов и электрооборудования.

"Как пошли холода - у нас участились выезды. Три смены назад у нас был выезд на улицу Акиртава, где загорелся дом. Многие не знают, что дымоходы после каждого отопительного сезона надо чистить, потому что в них скапливается смола, которая в итоге и загорается. Короткое замыкание электропроводки тоже бывает часто. Нагрузка большая, а проводка в основном старая и не выдерживает нагрузки", - перечисляет Ханагуа.

Нечасто, но бывает, что пожар устраивают дети, например, взрывают петарды в комнатах, случается, что взрослый человек засыпает с зажженной сигаретой.

Сложности в спасении

© Фото : МЧС Абхазии Имитированная реальность: МЧС Абхазии приняло участие в международных учениях

За семь лет работы спасателем Карен Нерсесян составил свой список самых опасных пожаров, которые ему довелось тушить, - на центральном рынке Сухума, здание почты и торгового центра "Сухум-Маркет". Ему не раз приходилось выносить людей из огня.

"Люди при пожаре в основном в сознании, но они всегда в панике. Нам приходится их успокаивать, говорить, что с их близкими все в порядке, даже если кто-то еще находится в здании. Нам часто приходится быть психологами", - рассказал Нерсесян.

После вызова на автоаварию в Синопе, где погибло пять человек, помощь психолога понадобилась самому спасателю - Беслану Шакая, а за его плечами тринадцать лет службы.

"Около двух часов мы вытаскивали тела из искореженного автомобиля. Было непонятно, сколько там вообще было человек. Сначала думали, что там только двое, но потом нашли еще троих. Мы вернулись в часть и даже не разговаривали друг с другом, не могли посмотреть в глаза, настолько мы были подавлены увиденным. После подобных ситуаций с нами работают психологи, что очень помогает", - признался Шакая.

Диспетчер Ольга Субуцкая говорит, что особенно тяжело приходится в непогоду, когда в городе наводнение. Телефоны просто разрываются. Нередко люди звонят в паническом состоянии и не могут толком объяснить, что произошло и куда надо выезжать.

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются пожарные Сухума, – это то, что иногда они не могут приступить к тушению из-за того, что не получается обесточить объект возгорания. Водой опасно тушить, если не отключено электричество.

Водитель аварийно-спасательного автомобиля Роман Басилая жалуется на то, что многие не уступают дорогу.

"Иногда сложно доехать до места и сделать это аккуратно, без нарушения правил дорожного движения. Мы всегда выезжаем с включенными спецсигналами, и хотелось бы, чтобы участники движения нам уступали, а делают они этого не всегда", - возмущается Басилая.

По словам Тимура Квициния, многие приходят устраиваться на работу, но не выдерживают и месяца.

Пожарные – самые суеверные люди, говорят они. Перед сдачей дежурства они желают друг другу "сухих рукавов". То есть, чтобы пожарные шланги не пришлось наполнять водой, а это происходит только на выездах. Мойка техники во время дежурства - плохая примета. Если за несколько дней не было ни одного выезда, то пожарные верят, что впереди грядет "буря". Есть у них и защитница - икона "Неопалимая Купина".

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В преддверии Нового года спасатели призывают жителей Абхазии быть осторожнее с петардами и фейерверками, выключать электроприборы перед уходом и тщательно следить за печным отоплением.