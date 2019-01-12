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Свалочный вопрос: как в Сухуме утилизируют мусор

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сариџ Кварацхелия

На сухумской свалке ежедневно утилизируют около 30 тонн бытовых отходов. Пока мусор свозят в новый котлован, который был открыт 30 декабря 2018 года.

Сухумская свалка работает около 40 лет. Однако уже на протяжении пяти лет масштабы полигона увеличиваются. Местные жители стали не просто видеть мусор, но и чувствовать. И такое соседство не просто неприятно, но и вредно для здоровья. В декабре 2018 года местные жители вышли на протест, перекрыли проезд на свалку. Тогда правительство решило открыть временный котлован на Сухумской свалке и новый полигон твердых бытовых отходов в Гулрыпше.

30 декабря 2018 года в Сухуме вырыли новый котлован. За две недели его заполнили на четверть территории.  Котлован рассчитывают использовать, пока в Гулрыпше не откроют полигон ТБО.

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