Свалочный вопрос: как в Сухуме утилизируют мусор

Сухумская свалка работает около 40 лет. Однако уже на протяжении пяти лет масштабы полигона увеличиваются. Местные жители стали не просто видеть мусор, но и чувствовать. И такое соседство не просто неприятно, но и вредно для здоровья. В декабре 2018 года местные жители вышли на протест, перекрыли проезд на свалку. Тогда правительство решило открыть временный котлован на Сухумской свалке и новый полигон твердых бытовых отходов в Гулрыпше.
30 декабря 2018 года в Сухуме вырыли новый котлован. За две недели его заполнили на четверть территории. Котлован рассчитывают использовать, пока в Гулрыпше не откроют полигон ТБО.
"Цветной" заработок и "живой" мусор: чем живет сухумская свалка>>