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"Слюнки потекли": Путин пообщался с представителем компании по производству меда и печенья

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© Видео RT Russian

Во время форму "Деловая Россия" Владимир Путин пообщался с представителем компании по производству чая, кофе, печенья и меда.

"Слюнки потекли. Как мы будет разговаривать?" — пошутил президент.

Теги:
Владимир Путин


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