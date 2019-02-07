"Слюнки потекли": Путин пообщался с представителем компании по производству меда и печенья

"Слюнки потекли. Как мы будет разговаривать?" — пошутил президент.
Во время форму "Деловая Россия" Владимир Путин пообщался с представителем компании по производству чая, кофе, печенья и меда.
"Слюнки потекли. Как мы будет разговаривать?" — пошутил президент.
Власти предполагают, что под завалами могут находиться десятки пострадавших.
Робот-уборщик моет полы и может без участия человека обходить стены и другие препятствия.
Молодая защитница животных Бэй Пигорс организовала заповедник в Зимбабве, заменив маму множеству осиротевших зверят.
Зоозащитники в ЮАР спасли почти 300 птенцов фламинго.
Ранее сообщалось о трех погибших и 12 раненых, всего в 14 квартирах в этом доме зарегистрированы 43 человека.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору средств на лечение Лианы Гокорян.
Закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия" вступил в силу 1 января 2019 года.