Подружились за неделю: одноклассники рассказали о Валерии Адлейба

Третий сезон телепроекта "Ты супер!" на канале НТВ начнется в феврале.

Победительница первого сезона музыкального проекта "Ты супер!" на канале НТВ Валерия Адлейба примет участие в третьем сезоне шоу.

Перед тем, как уехать в Москву, юная певица решила попрощаться с одноклассниками. Уже два года Валерия учится в Сухумской средней школе №4.

Дважды в одну реку: как Валерия Адлейба собиралась на "Ты, супер!">>

Sputnik познакомился с одноклассниками и классным руководителем певицы. О том, как класс принял Валерию, почему школьники не стесняются камер и чего боялась сама певица в новой школе, узнайте из видеорепортажа.