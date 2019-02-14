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"Возвращение имени": как в Бзыби проходит поиск останков красноармейцев

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Курсанты Военного института Минобороны Абхазии в рамках проекта "Возвращение имени" начали раскопки захоронений красноармейцев в поселке Бзыбь 13 февраля.

Более 70 лет семья Конджария ухаживала за могилой неизвестных солдат в поселке Бзыбь. Во время Великой Отечественной войны группа красноармейцев оставалась в доме местных жителей. В 1942 году двое солдат были убиты и захоронены на небольшой поляне перед домом. Что произошло с солдатами, никто так и не узнал.

Более 70 лет семейство смотрело за могилами, на которых не было ни табличек, ни обелисков, ни надгробных плит.

В начале 2019 года хозяйка дома Нора Рабая решила обратиться к руководителю проекта "Возвращение имени" Григорию Скворцову. Он сразу же откликнулся и решил провести раскопки.

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Во время раскопок выяснилось, что недалеко от этого место есть еще одно захоронение красноармейца.

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