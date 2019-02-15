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По дамбе и не только: журналистам Абхазии провели экскурсию по ИнгурГЭС

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Пресс-тур журналистов Абхазии на ИнгурГЭС, организованный РУП "Черноморэнерго", состоялся в четверг 14 февраля.

К 14 февраля вода в Джварском водохранилище была на отметке 438 метров над уровнем моря. Снижение идет ежедневно на один метр. Если вода опустится еще на 18 метров, то ИнгурГЭС придется остановить. Такой неутешительный прогноз дал председатель правления гидроэлектростанции Леван Мебония.

Выправить ситуацию, по его словам, могут только паводки, на которых пока нет никакой надежды, или же экономия электроэнергии через веерные отключения. По примерным подсчетам энергетика, особенно остро проблема даст о себе знать в начале марта. Ждать недолго.

Энергетики ИнгурГЭС провели экскурсию для журналистов Абхазии по лабиринтам плотины и зданию пункта управления водосбросами.

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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт. Высота плотины 272 метра.

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