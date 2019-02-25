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Декларирование доходов чиновников и майнинг: как прошло заседание Парламента Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении проект закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

Законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" представил руководитель рабочей группы, депутат Парламента Астамур Логуа, который рассказал об истории возникновения документа.

"Этот вопрос давно поднимался в обществе, и 20 декабря 2017 года президент Рауль Хаджимба обратился с ежегодным посланием, в котором предлагал принять данный закон Парламенту. Также общественность обращалась в Парламент с предложениями по антикоррупционным инициативам", - рассказал Логуа.

Также на заседании Парламента депутаты рекомендовали Кабмину пересмотреть ранее принятое Постановление, по которому запрещается майнинг криптовалют на территории республики.

"Постановление это подготовлено с существенными нарушениями, так как адресовано юридически не существующим субъектам, ограничивает законодательство, свободу ведения предпринимательской деятельности граждан Абхазии", - представил постановление депутат Алмас Джапуа.

Раннее, 22 февраля 2019 года депутаты Народного собрания приняли постановление "О парламентском расследовании в сфере электроэнергетики и деятельности РУП "Черноморэнерго".

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