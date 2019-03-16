Жители новозеландского Крайстчерча несут цветы и свечи к месту трагедии

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Директор Машинно-тракторной станции Очамчыры: к весенним полевым работам готовы Начальник очамчырской Машинно-тракторной станции Вячеслав Шоуа в интервью Sputnik рассказал о том, как с помощью полученной из России техники в районе намерены развивать сельское хозяйство. 74

Telegram сообщил о проблемах с сервером Около 70 тысяч пользователей Telegram по всему миру не смогли войти в свои аккаунты в субботу 16 марта из-за проблем с сервером. 4