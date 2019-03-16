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Жители новозеландского Крайстчерча несут цветы и свечи к месту трагедии

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В Новой Зеландии скорбят по жертвам нападения на мечети в Крайстчерче.

В пятницу 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным 50 человек погибли. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

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Теги:
теракт, Новая Зеландия


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