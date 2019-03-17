Поймать и отпустить: как на Юпшаре проходил турнир по ловле рыбы

Кубок Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега разыграли на Юпшаре 17 марта.

Кубок Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега на Юпшаре проводят уже во второй раз. На этот раз решили состязаться 24 команды из Абхазии, России и Осетии.

Организаторы турнира запустили в реку более двух с половиной тысяч особей лосося, которую участники должны были поймать на удочку, зафиксировать улов у рефери и снова выпустить в воду.

Кубок по ловле рыбы спиннингом с берега состоит из четырех раундов. Каждый по 45 минут. Между раундами 15-минутный перерыв на фиксацию улова.

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По итогам соревнования первое место заняла команда "Стрелка" из России, второе место – "Траут-экстрим" из Абхазии и третье – "Микс-фиш" из России.

В личном зачете отличились Михаил Воробьев и Евгений Мухартых из России и Альберт Бондаренко из Абхазии.