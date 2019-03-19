Абакус в голове: как осваивают ментальную арифметику в Сухуме

Ученики образовательного центра "Академия" в Сухуме изучают ментальную арифметику в течение одного года.

На счет три отсчет начался. На экране том появлялись цифры со знаками "–" или "+", сменяясь с интервалом меньше одной секунды. Через десять секунд молодые арифметики громко выдали свои ответы. С заданием справились все.

Корреспондент Sputnik попробовал повторить за ребятами и присоединился к "брейн шторму". Цифры менялись очень быстро, и две из трех попыток были неудачными.

© Foto / Лиана Кяхба-Ванача Второклассник из Сухума взял "бронзу" на чемпионате по ментальной арифметике в России

Директор образовательного центра "Академия" Ирина Чкадуа объяснила, что в обычной жизни человек использует правое или левое полушарие мозга и синхронно они работают редко.

"Левое полушарие отвечает за вербальное восприятие информации, правое – за образное мышление. Именно поэтому ментальная арифметика, благодаря спектру задач, стоящих перед ней, помогают синхронизировать полушария и дети считают даже быстрее калькулятора", - подчеркнула Чкадуа.

Главный помощник в ментальной арифметике - абакус, или как его еще называют "китайские счеты". Дети сначала учатся считать на нем, а затем представляют эти счеты уже в уме.

"Чтобы нам было легче считать, мы в голове строим домик, в котором живут пары, то есть цифры. Например, тройка – это сосед двойки, потому что вместе они образуют пятерку. На помощь к нам также могут прийти друг или брат", - поделился Наур Абухба.

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Есть еще более сложные решения задач, когда молодые арифметики высчитывают правильный ответ параллельно произнося текст стихотворений.

Перебирая пальчиками, Диана Аргун прочитала стишок на абхазском языке "1 сентября", что не помешало ей дать верный ответ.