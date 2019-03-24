Сладкое дело: как приготовить халву по-абхазски

Халва – популярная сладость не только на Кавказе, но и за его пределами.

Родиной халвы принято считать Иран, но со временем рецепт приготовления сладости добрался и до Абхазии.

Для приготовления халвы по-абхазски необходим чугунный котелок.

В котелке нужно растопить масло. Постящиеся могут заменить сливочное масло на подсолнечное.

Непрерывно помешивая, постепенно всыпать просеянную пшеничную муку.

Муку нужно обжаривать на медленном огне до тех пор, пока не образуется однородная рассыпчатая масса светло-коричневого цвета.

Добавляем теплый сироп из меда или сахара. Продолжаем варить и постоянно помешивать полученную массу, до образования вязкой однородной массы.

Некоторые добавляют в халву первый сыр. Но это дело вкуса.

Держим котелок над огнем примерно три-пять минут. Халва готова.

Сладость можно украшать грецким орехом.

Халву по-абхазски нужно есть в горячем виде. Это - ритуальное блюдо и чаще всего халву в Абхазии готовят к поминальному столу.