Поет и рассказывает: как создавался говорящий алфавит абхазского языка

Проект "говорящий алфавит" был создан для детей до школьного возраста. Юного зрителя знакомят с алфавитом три маппет куклы, брат и сестра Кына и Куахьина и маленькое чудище Мым. Третий персонаж был взят автором из абхазского фольклора. По задумке Джамбула чудище доброе, пугливое и любознательное.
Поющие носки Джамбула Жордания: как создавался детский сериал "Говорящий алфавит">>
Суть проекта по словам автора устранить страх перед абхазским языке, и показать зрителю насколько абхазский язык может быть доступным и легко обучаемый.