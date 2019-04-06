Поет и рассказывает: как создавался говорящий алфавит абхазского языка

Джамбул Джордания полгода назад начал работу над созданием проекта "говорящий алфавит", как шла работа над проектом и как сделать абхазский язык доступным смотрите на Sputnik.

Проект "говорящий алфавит" был создан для детей до школьного возраста. Юного зрителя знакомят с алфавитом три маппет куклы, брат и сестра Кына и Куахьина и маленькое чудище Мым. Третий персонаж был взят автором из абхазского фольклора. По задумке Джамбула чудище доброе, пугливое и любознательное.

Поющие носки Джамбула Жордания: как создавался детский сериал "Говорящий алфавит">>

Суть проекта по словам автора устранить страх перед абхазским языке, и показать зрителю насколько абхазский язык может быть доступным и легко обучаемый.