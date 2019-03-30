Непробиваемая стена: как российская армия "сводит с ума" вражеские снаряды

Защитный купол на 500 тысяч квадратных метров, уничтожение ракет и снарядов на безопасной дистанции, высокая мобильность и простота применения — российская армия получает новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Ртуть-БМ".

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Боевая машина "Ртуть-БМ" — не единственная уникальная разработка отечественного оборонно-промышленного комплекса в области РЭБ. О самых мощных системах, имеющихся у военных, — в материале Николая Протопопова для РИА Новости.

Взрывная реакция

Первые комплексы "Ртуть-БМ" поступили на вооружение в 2013-м. Эта система — глубоко модернизированный вариант комплекса "Ртуть-Б" 1980-х годов. Главное предназначение — защитить позиции войск от управляемых ракет и артиллерийских снарядов с радиовзрывателями.

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Комплекс радиоэлектронной борьбы размещен на бронированном гусеничном шасси МТ-ЛБ. Еще на подлете "Ртуть-БМ" обнаруживает вражеский снаряд, определяет частоту работы взрывателя и посылает навстречу такой же сигнал, только большей мощности, тем самым обманывая устройство. Боеприпас срабатывает на подрыв, не долетев до цели. Причем на создание помех уходит всего несколько миллисекунд. Комплекс действует автоматически, управляют машиной два человека, а на развертывание требуется не более десяти минут.

Одна "Ртуть" накрывает защитным куполом территорию площадью до 500 тысяч квадратных метров. Кроме того, комплекс глушит частоты, на которых противник поддерживает радиосвязь.

Еще одна современная наземная система РЭБ — "Красуха". Тактико-технические характеристики засекречены, однако известно, что "Красуха" способна подавлять средства разведки беспилотных летательных аппаратов и даже радары воздушного базирования АВАКС вероятного противника.

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В перспективе эти комплексы смогут противодействовать целям на сверхбольших высотах, в том числе в космосе — научатся глушить спутники-шпионы и создавать вокруг себя мертвую зону, непроницаемую для средств разведки противника.

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Невидимый защитник

Ожесточенная радиоэлектронная борьба в современном бою ведется не только на земле, но и в воздухе. Наверное, самый известный российский комплекс РЭБ воздушного базирования — "Хибины" — поступил на вооружение ВКС в 2014-м. Разработан специально под многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Система не только хорошо зарекомендовала себя на учениях в России, но и прошла боевое крещение в Сирии.

Контейнеры "Хибин" крепятся на законцовках крыльев "сушек" и обеспечивают индивидуальную защиту летательного аппарата, делая его практически невидимыми для радаров противника. Задача поиска и уничтожения самолета значительно усложняется. Даже если расчеты противовоздушной обороны или истребитель смогут навести оружие на "тридцатьчетверку", "Хибины" с большой долей вероятности запутают электронные мозги ракет и собьют их с курса.

Разработчики не останавливаются на достигнутом. Так, после катастрофы Ил-20 в Сирии в концерне "Радиоэлектронные технологии" заявили о создании бортовых комплексов обороны, действующих на новых физических принципах. В частности, они смогут ставить аэрозольные завесы, делающие самолет невидимым для ракет противника во всех диапазонах — инфракрасном, тепловом, лазерном и радиолокационном.

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Вынужденная посадка

Еще одно направление в области РЭБ — борьба с беспилотниками. Это средство разведки и доставки небольших бомб все активнее используют не только регулярные армии, но и террористические формирования. Боевики ценят БПЛА за дешевизну, простоту использования и легкость маскировки точки запуска. Минобороны России неоднократно сообщало о массовых атаках небольших дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии. Российским инженерам пришлось в срочном порядке придумывать эффективные методы борьбы с ними. Новые системы позволяют и заблаговременно обнаруживать беспилотники, и сбивать средствами ПВО, и принудительно сажать их на землю.

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Например, созданный для уничтожения и подавления БПЛА комплекс "Силок" — новейшая разработка в области радиоэлектронной борьбы — в автоматическом режиме обнаруживает дроны, самостоятельно определяет их координаты, а затем подавляет, воздействуя на каналы управления, телеметрии и связи.

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Стоит отметить, что в последнее время российским военнослужащим все чаще приходится приземлять беспилотники, залетающие в воздушное пространство Крыма со стороны Украины. По словам источника в силовых структурах республики, как правило, это летательные аппараты, собранные кустарным способом из иностранных комплектующих. По габаритам и характеристикам они похожи на российский "Орлан-10".

Специалисты даже выработали определенную тактику взаимодействия сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Системы РЭБ и ПВО не только сопровождают дроны-нарушители и ставят им помехи, но и расшифровывают запрограммированный маршрут и задачи беспилотника.

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Примечательно, что еще несколько лет назад приоритетным считалось уничтожение БПЛА. Сегодня их чаще принудительно сажают, что гораздо полезнее с точки зрения получения информации.