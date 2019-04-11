Лавров: Москва за развитие Арктики через сотрудничество

Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне.

Сергей Лавров заявил, что США не хотят упоминать в будущей арктической стратегии Парижское соглашение по климату и другие важные международные соглашения, но Россия рассчитывает, что в итоге дух коллективизма возобладает, сообщает РИА Новости. © Sputnik Путин предложил странам Арктики создать сеть портов на Северном морском пути

"Готовятся очень важные документы, включая арктическую стратегию до 2025 года. Согласование идет непросто. В частности, американские коллеги не хотят даже упоминать в этой стратегии Парижское соглашение по климату, не хотят упоминать цели устойчивого развития ООН до 2030 года. Все остальные убеждены, что без этого стратегия, конечно же, обеднеет", - сказал Лавров, выступая на панельной сессии V Международного Арктического форума.

"Работа предстоит достаточно серьезная, надеюсь, что дух коллективизма возобладает", - отметил глава МИД России.

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Международный арктический форум "Арктика объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона.