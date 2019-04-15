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Примадонна отмечает юбилей: Алле Пугачевой 70 лет

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© Видео РИА Новости

Советская и российская певица, Примадонна Алла Пугачева в понедельник отмечает 70-летие.

Песни примадонны российской эстрады знают все, ее уникальным стилем восхищались и продолжают восхищаться миллионы.

Через два дня она даст первый за десять лет сольный концерт. 

Алла Пугачева родилась в Москве в 1949 году. Она начала заниматься музыкой с самого детства, уже в возрасте пяти лет впервые вышла на сцену, в 16 - отправилась на первые гастроли.

За свою карьеру Пугачева записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Миллионы поклонников знают наизусть ее хиты "Арлекино", "Миллион роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина".

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