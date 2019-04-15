Примадонна отмечает юбилей: Алле Пугачевой 70 лет

Песни примадонны российской эстрады знают все, ее уникальным стилем восхищались и продолжают восхищаться миллионы.

Через два дня она даст первый за десять лет сольный концерт.

Алла Пугачева родилась в Москве в 1949 году. Она начала заниматься музыкой с самого детства, уже в возрасте пяти лет впервые вышла на сцену, в 16 - отправилась на первые гастроли.

За свою карьеру Пугачева записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Миллионы поклонников знают наизусть ее хиты "Арлекино", "Миллион роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина".