Красная "тревога": как оказать первую помощь при кровотечении

Кровотечение делится на различные виды: внутреннее, венозное, артериальное и другие. Однако, если вы не обладаете специальными навыками, то определить вид не так легко.

Если вы стали свидетелем того, как человек истекает кровью, то в первую очередь необходимо определить – кровотечение является интенсивным или нет.

При неинтенсивном кровотечении из царапины или небольшой раны кровь не течет, видны только капли крови. В таком случае в первую очередь необходимо тщательно промыть рану чистой водой (в течение минимум 15 минут), продезинфицировать ее и перевязать.

Если вы заметили обильное кровотечение из раны, необходимо:

путем прямого давления прижать рану;

наложить давящую повязку;

остановить кровь жгутом.

Промывать рану в таком случае не нужно, так как струя крови сама очистит организм от инородных тел, которые могли попасть в рану.

Если у пострадавшего обильное кровотечение из носа, необходимо соорудить из бинтов специальную повязку. Среди врачей эта процедура называется тампонацией.

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Длинный отрезок бинта разрывает пополам с обоих концов. В середине нужно оставить неразорванное место, в которое далее будет помещен плотный отрезок ткани, салфеток или бинта, чтобы остановить кровь. Концами бинта заматываем повязку за головой у человека.

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